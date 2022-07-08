Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталья Домбровская уверяет: питание при сахарном диабете может быть вкусным, разнообразным, не обделенным деликатесами. Главное — то, что человек должен знать свои нормы, уметь находить альтернативы “рисковым” продуктам. А еще — быть готовым к кулинарным экспериментам.

Сахарный диабет I и II типов

Наличие первого или второго типа сахарного диабета оказывает существенное влияние на пищевые требования пациента. Если представители первой группы, теоретически, не ограничены в количествах вкусностей с содержанием сахара, потому что компенсируют это приемом инсулина, то пациентам из второй группы стоит следить за своим рационом.

Сейчас смотрят

Зачастую при сахарном диабете второго типа (приобретенном диабете) у человека есть ожирение или просто лишний вес вследствие плохих пищевых привычек и малой подвижности. Именно с диабетом второго типа важно продумать здоровый, сбалансированный, разнообразный рацион.

Интересный факт. Если пациент похудеет хотя бы на 5-7 кг, это облегчит течение заболевания и поможет меньше использовать сахароснижающие препараты.

Фрукты и овощи

Для хорошей работы кишечно-желудочного тракта ежедневно людям с диабетом нужно съедать минимум 35 граммов клетчатки, а это примерно килограмм фруктов и овощей в сутки.

Оптимально, если это почти 400 граммов фруктов и 600 граммов овощей. Эта категория пищи имеет наименьшее число предостережений для диабетиков. Можно употреблять в пищу и картофель, однако лучше всего варить его в мундире и дать ему постоять день. Тогда уже крахмал становится резистентным и не вызывает существенных скачков сахара в крови.

Если сахарный диабет неконтролируемый, мы можем временно ограничить фрукты, богатые фруктозой (дыня, бананы, яблоки, виноград, ягоды). Но если диабет контролируется, мы употребляем все фрукты, которые хотим. Главное, чтобы это был не один фрукт, а было многообразие.

Для большей уверенности мы часто с пациентами замеряем уровень сахара после употребления конкретного фрукта, например банан. И видим, что у кого-то сахар поднимается до нормы. А у кого-то слишком подпрыгивает. Поэтому идеально, когда человек с диабетом знает, так сказать, “свои” фрукты/овощи.

Предостережение – это сухофрукты, поскольку их часто во время приготовления вымачивают в глюкозно-фруктозном сиропе. Курага, финики, инжир сами по себе сладкие, а в таком случае им еще и добавляют и без того чрезмерного сахара. Следует помнить, что из таких фруктов забрали воду, но оставили сахар, что негативно влияет на пользу.

Углеводы: сложные и простые

Углеводы в рационе человека с диабетом вполне возможны, если это сложные углеводы. Это крупы, блюда из нешлифованных круп, цельнозерновой хлеб, бобовые. Но неприемлемы простые углеводы, прежде всего сахар, белый хлеб, кондитерские изделия, сладости.

Несмотря на все, я стараюсь не запрещать совсем сахар пациентам. Если человек любит печь, то пусть эта выпечка будет на цельнозерновой муке с минимальным содержанием сахара или сахарозаменителем.

Мясо и молочные продукты

Люди с сахарным диабетом могут смело употреблять в пищу молочные продукты с невысокой жирностью, однако и необезжиренные. Ведь помним, что обезжиренный продукт — это прошедший сложную обработку.

Нежирным должно быть мясо. Прекрасно, если это курица или индейка, мясо кролика. Ограничения в потреблении могут быть у людей с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови, с подагрой, гиперурикемией, с высоким уровнем креатинина. Вот тогда можем ограничивать потребление мяса.

Едва ли не каждый пациент с диабетом второго типа принимает препарат Метформин. Во время его приема из организма быстро выводится витамин В12, который мы получаем в том числе из мяса. Следовательно, нередко пациенты с диабетом испытывают дефицит витамина В12. Поэтому здесь существует исключение, когда можно потреблять субпродукт, например печень, чтобы компенсировать этот дефицит.

Сахарозаменители

Сорбит, ксилит, фруктоза, сахар из дыни, эритритол или стевия. Все они имеют место быть, но в своей практике я стараюсь предлагать не заменители, а оставить сахар в минимальных количествах. К примеру: если человек привык пить чай с двумя ​​кубиками сахара, то лучше не искать замену им, а найти чай, не требующий добавления сахара.

Опыт показывает: чем проще рацион, чем меньше формул и наставлений, тем выше вероятность, что пациент будет его соблюдать. Люди с диабетом и без нередко ловят себя на мысли: “организм просит сладкого”. Такое влечение часто бывает просто на эмоциях, а еще чаще — при несбалансированном питании. Поэтому в очередной раз, когда потянуло на сладенькое, вспомним, а что полезного мы ели до этого?