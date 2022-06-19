Как утверждают медики, иногда люди могут довольно длительно время болеть диабетом типа ІІ типа, прежде чем они это осознают. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что некоторые признаки довольно общие и не обнаруживаться до тех пор, пока не станут более выраженными.

По словам медиков, наличие диабета ІІ типа без лечения означает, что высокий уровень сахара в крови может серьезно повредить части вашего тела, включая глаза, сердце и ноги. Это так называемые осложнения диабета.

Отмечается также, что хотя лекарства от диабета ІІ типа пока не существует, есть убедительные доказательства того, что некоторые люди могут добиться ремиссии болезни.

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Диабет ІІ типа возникает, когда организм ненормально реагирует на вырабатываемый инсулин, создавая резистентность. Это означает, что неиспользованная глюкоза может накапливаться в кровотоке, вызывая высокий уровень сахара в крови.

Основные симптомы сахарного диабета ІІ типа:

п овышенная жажда;

э кстремальная усталость;

п рохождение большего количества воды, чем обычно, особенно ночью;

з атуманенное зрение.

Медики уверяют, что диабет ІІ типа можно контролировать с помощью регулярного тестирования уровня глюкозы в крови, используя простые тесты, для которых требуется небольшой образец крови из пальца.

Американская диабетическая ассоциация сообщает: у людей с диабетом І типа симптомы могут появиться очень внезапно, в то время как при диабете ІІ типа они, как правило, проявляются более постепенно, а иногда вообще не проявляются.

Организация заявляет, что раннее выявление и лечение диабета может снизить риск развития осложнений диабета.

Источник: Еxpress