Як стверджують медики, іноді люди можуть досить тривалий час хворіти на діабет типу ІІ типу, перш ніж вони це усвідомлять. На думку експертів, це може бути пов’язано з тим, що деякі ознаки досить загальні і не виявлятися до тих пір, поки не стануть більш вираженими.
За словами медиків, наявність діабету ІІ типу без лікування означає, що високий рівень цукру в крові може серйозно пошкодити частини вашого тіла, включаючи очі, серце і ноги. Це так звані ускладнення діабету.
Відзначається також, що хоча ліків від діабету ІІ типу поки не існує, є переконливі докази того, що деякі люди можуть домогтися ремісії хвороби.
Діабет ІІ типу виникає, коли організм ненормально реагує на вироблюваний інсулін, створюючи резистентність. Це означає, що невикористана глюкоза може накопичуватися в крові, викликаючи високий рівень цукру в крові.
Основні симптоми цукрового діабету ІІ типу:
- підвищена спрага;
- екстремальна втома;
- проходження більшої кількості води, ніж зазвичай, особливо вночі;
- затуманений зір.
Медики запевняють, що діабет ІІ типу можна контролювати за допомогою регулярного тестування рівня глюкози в крові, використовуючи прості тести, для яких потрібен невеликий зразок крові з пальця.
Американська діабетична асоціація повідомляє: у людей з діабетом і типу симптоми можуть з’явитися дуже раптово, в той час як при діабеті ІІ типу вони, як правило, проявляються більш поступово, а іноді взагалі не проявляються.
Організація заявляє, що раннє виявлення та лікування діабету може знизити ризик розвитку ускладнень діабету.
Джерело: Еxpress