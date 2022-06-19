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Одне з найпоширеніших захворювань у світі: симптоми цукрового діабету ІІ типу

19 Червня 2022, 17:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
диабет
Джерело: Depositphotos

Як стверджують медики, іноді люди можуть досить тривалий час хворіти на діабет типу ІІ типу, перш ніж вони це усвідомлять. На думку експертів, це може бути пов’язано з тим, що деякі ознаки досить загальні і не виявлятися до тих пір, поки не стануть більш вираженими.

За словами медиків, наявність діабету ІІ типу без лікування означає, що високий рівень цукру в крові може серйозно пошкодити частини вашого тіла, включаючи очі, серце і ноги. Це так звані ускладнення діабету.

Відзначається також, що хоча ліків від діабету ІІ типу поки не існує, є переконливі докази того, що деякі люди можуть домогтися ремісії хвороби.

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Діабет ІІ типу виникає, коли організм ненормально реагує на вироблюваний інсулін, створюючи резистентність. Це означає, що невикористана глюкоза може накопичуватися в крові, викликаючи високий рівень цукру в крові.

Основні симптоми цукрового діабету ІІ типу:

  • підвищена спрага;
  • екстремальна втома;
  • проходження більшої кількості води, ніж зазвичай, особливо вночі;
  • затуманений зір.

Медики запевняють, що діабет ІІ типу можна контролювати за допомогою регулярного тестування рівня глюкози в крові, використовуючи прості тести, для яких потрібен невеликий зразок крові з пальця.

Американська діабетична асоціація повідомляє: у людей з діабетом і типу симптоми можуть з’явитися дуже раптово, в той час як при діабеті ІІ типу вони, як правило, проявляються більш поступово, а іноді взагалі не проявляються.

Організація заявляє, що раннє виявлення та лікування діабету може знизити ризик розвитку ускладнень діабету.

Джерело: Еxpress

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