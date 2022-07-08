Лікарка-ендокринолог, кандидатка медичних наук Наталія Домбровська запевняє: харчування при цукровому діабеті може бути смачним, різноманітним, не обділеним делікатесами. Головне – те, що людина повинна знати свої норми, вміти знаходити альтернативи “ризиковим” продуктам. А ще – бути готовою до кулінарних експериментів.

Цукровий діабет І і ІІ типів

Наявність першого чи другого типу цукрового діабету істотно впливає на харчові вимоги пацієнта. Якщо представники першої групи теоретично не обмежені у кількостях смаколиків із вмістом цукру, бо компенсують це прийомом інсуліну, то пацієнтам з другої групи варто пильнувати свій раціон.

Зараз дивляться

Дуже часто при цукровому діабеті другого типу (набутому діабеті) у людини є ожиріння або просто зайва вага через погані харчові звички та малу рухливість. Саме з діабетом другого типу важливо продумати здоровий, збалансований, різноманітний раціон.

Цікавий факт. Якщо пацієнт схудне хоча б на 5-7 кг, це полегшить перебіг хвороби та допоможе менше використовувати цукрознижуючі препарати.

Фрукти і овочі

Для хорошої роботи кишково-шлункового тракту щодня людям з діабетом треба з’їдати мінімум 35 грамів клітковини, а це приблизно кілограм фруктів та овочів на добу.

Оптимально, якщо це майже 400 грамів фруктів та 600 грамів овочів. Ця категорія харчів має найменше застережень для діабетиків. Можна споживати і картоплю, однак краще варити її у мундирі і дати їй постояти день. Тоді крохмаль стає резистентним і не викликає істотних стрибків цукру у крові.

Якщо цукровий діабет неконтрольований, ми можемо тимчасово обмежити фрукти, багаті на фруктозу (диня, банани, яблука, виноград, ягоди). Але якщо діабет контрольований, ми споживаємо всі фрукти, які хочемо. Головне, щоб це був не один фрукт, а було різноманіття.

Для більшої впевненості ми часто з пацієнтами заміряємо рівень цукру після споживання конкретного фрукту, до прикладу банана. І бачимо, що у когось цукор піднімається до норми. А у когось занадто підстрибує. Тому ідеально, коли людина з діабетом знає, так би мовити, “свої” фрукти/овочі.

Застереження – сухофрукти, оскільки їх часто під час приготування вимочують у глюкозно-фруктозному сиропі. Курага, фініки, інжир самі по собі солодкі, а в такому випадку їм ще й додають і без того надмірного цукру. Варто пам’ятати, що з таких фруктів забрали воду, але залишили цукор, а це негативно впливає на користь.

Вуглеводи: складні і прості

Вуглеводи у раціоні людини з діабетом цілком можливі, якщо це складні вуглеводи. Це крупи, страви з нешліфованих круп, цільнозерновий хліб, бобові. Натомість неприйнятні прості вуглеводи, перш за все цукор, білий хліб, кондитерські вироби, солодощі.

Попри все я намагаюся цілком не забороняти цукор пацієнтам. Якщо людина любить пекти, то нехай ця випічка буде на цільнозерновому борошні з мінімальним вмістом цукру або з цукрозамінником.

М’ясо та молочні продукти

Люди з цукровим діабетом можуть сміливо споживати молочні продукти з невисокою жирністю, однак і не знежирені. Адже пам’ятаймо, що знежирений продукт, це той, що пройшов складну обробку.

Так само нежирним має бути м’ясо. Чудово, якщо це курка або індичка, м’ясо кролика. Обмеження щодо споживання можуть бути у людей з підвищеним рівнем сечової кислоти у крові, з подагрою, гіперурикемією, з високим рівнем креатиніну. От тоді можемо обмежувати споживання м’яса.

Чи не кожен пацієнт з діабетом другого типу приймає препарат Метформін. Під час його прийому з організму швидко виводиться вітамін В12, який ми отримуємо зокрема з м’яса. Тож нерідко пацієнти з діабетом переживають дефіцит вітаміну В12. Тому тут існує виняток, коли можна споживати субпродукт, до прикладу печінку, аби компенсувати цей дефіцит.

Цукрозамінники

Сорбіт, ксиліт, фруктоза, цукор з дині, еритритол або стевія. Усі вони мають місце бути, однак у своїй практиці я намагаюся пропонувати не замінники, а лишити цукор у мінімальних кількостях. Скажімо, якщо людина звикла пити чай з двома кубиками цукру, краще не шукати заміну їм, а знайти чай, який не потребує додавання цукру.

Досвід показує: чим простіший раціон, чим менше формул та установ, тим вища вірогідність, що пацієнт буде його дотримуватися. Люди з діабетом і без нерідко ловлять себе на думці: “організм просить солодкого”. Такий потяг часто буває просто на емоціях, а ще частіше – при незбалансованому харчуванні. Тому вчергове, коли потягнуло на солоденьке, згадаймо, а що корисного ми їли до цього?