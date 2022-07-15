Фахівці Національної служби здоров’я України розповіли, як можна отримати безкоштовні ліки тим, у кого діагностовано нецукровий діабет.

– До програми реімбурсації Доступні ліки входять п’ять торгових назв препаратів для лікування нецукрового діабету, – йдеться в повідомленні прес-служби НСЗУ.

І зазначається, що міжнародна непатентована назва (МНН) лікарського засобу – десмопресин доступний у вигляді таблеток і спрею.

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Як отримати безкоштовні ліки від діабету:

звернутися до ендокринолога, який створить індивідуальний план лікування і випише перший рецепт ліків;

потім з рецептом звернутися до сімейного лікаря. Якщо зв’язок зі своїм лікарем поки неможлива, можна звертатися до будь-якого сімейного лікаря;

найближчий медзаклад, куди можна звернутися, підкажуть оператори контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, що під час війни в Україні діють як електронні, так і паперові рецепти.

Повний список ліків проти нецукрового діабету, які можна отримати за програмою Доступні ліки, можна подивитися за цим посиланням.

Джерело: НСЗУ