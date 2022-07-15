Фахівці Міністерства охорони здоров’я України опублікували інформацію про дуже важливий і ефективний метод ранньої діагностики багатьох важких захворювань — цистоскопію.

– Цистоскопія – метод діагностики, що дозволяє за допомогою спеціального приладу (цистоскопа) оглянути слизові уретри, сечового міхура і виходів сечоводів, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що такий метод допомагає виявляти патології, ставити діагноз, приймати біоматеріал на аналіз або вводити ліки.

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– Важливо, що таке дослідження дозволяє діагностувати онкологічні захворювання сечовивідних шляхів на ранніх стадіях, тому входить до списку пріоритетних у програмі медичних гарантій, – підкреслюють медики.

За їхніми словами, цистоскопію слід проходити регулярно людям старше 50 років. Дослідження для них безоплатне в медичних закладах, що мають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за напрямом Цистоскопія.

Якщо ж пацієнту ще не виповнилося 50 років, але у нього є показання до цистоскопії, то він також може пройти її безоплатно в установах, які надають амбулаторні послуги за договором з НСЗУ і мають відповідне обладнання.

Знайти потрібний заклад допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Безоплатно пацієнт проходить цистоскопію за направленням лікаря первинної медичної допомоги або особистого лікаря.

Послуга надається амбулаторно. Однак якщо потрібна була цистоскопія під час стаціонарного лікування, то додатково її оплачувати теж не потрібно.

Під час процедури пацієнт безоплатно отримує:

консультацію лікаря, виявлення протипоказань, аналіз попередніх досліджень;

консультацію анестезіолога;

місцеву або загальну анестезію;

безпосередньо цистоскопію з ендоскопічною маніпуляцією або без неї, взяття матеріалу для дослідження;

гістологічне дослідження матеріалу;

запис результатів обстеження на цифровий носій пацієнта (за бажанням).

Повний список послуг можна побачити на сайті НСЗУ (пункт 21 Цистоскопія, файл Специфікація).

Про шість безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, які можна пройти безкоштовно, докладніше можна дізнатися за цим посиланням.