Специалисты Министерства здравоохранения Украины опубликовали информацию об очень важном и эффективном методе ранней диагностики многих тяжелых заболеваний — цистоскопии.

— Цистоскопия – метод диагностики, позволяющий с помощью специального прибора (цистоскопа) осмотреть слизистые уретры, мочевого пузыря и выходов мочеточников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой метод помогает выявлять патологии, ставить диагноз, принимать биоматериал на анализ или вводить лекарства.

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— Важно, что такое исследование позволяет диагностировать онкологические заболевания мочевыводящих путей на ранних стадиях, поэтому входит в список приоритетных в Программе медицинских гарантий, — подчеркиваеют медики.

По их словам, цистоскопию следует проходить регулярно людям старше 50 лет. Исследование для них безвозмездно в медицинских учреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по направлению Цистоскопия.

Если же пациенту еще не исполнилось 50 лет, но у него есть показания для цистоскопии, то он также может пройти ее безвозмездно в учреждениях, которые предоставляют амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеют соответствующее оборудование.

Найти нужное заведение поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Безвозмездно пациент проходит цистоскопию по направлению врача первичной медицинской помощи или лечащего врача.

Услуга предоставляется амбулаторно. Однако если потребовалась цистоскопия во время стационарного лечения, то дополнительно ее оплачивать тоже не нужно.

Во время процедуры пациент безвозмездно получает:

консультацию врача, выявление противопоказаний, анализ предварительных исследований;

консультацию анестезиолога;

местную или общую анестезию;

непосредственно цистоскопию с эндоскопической манипуляцией или без нее, взятие материала для исследования;

гистологическое исследование материала;

запись результатов обследования на цифровой носитель пациента (по желанию).

Полный список услуг можно увидеть на сайте НСЗУ (пункт 21 Цистоскопия, файл Спецификация).

О шести безвозмездных исследованиях для раннего обнаружения онкологии, которые можно пройти бесплатно, подробнее можно узнать по этой ссылке.