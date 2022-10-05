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Кількість хворих на діабет зростає: до 2040 року їх буде понад 17 млн

5 Жовтня 2022, 15:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ожирение
Джерело: Depositphotos

У 2040 році вчені прогнозують, що кількість випадків цукрового діабету 1 типу у всьому світі збільшиться від 13,5 до 17,4 млн. Це на 60% більше випадків проти 2021 року.

Дослідження проводили вчені зі США та Канади, Австралії та Люксембургу.

У 2021 році у всьому світі у 8,1-8,8 млн людей було діагностовано цукровий діабет.

Зараз дивляться
  • 1,5 млн (18%) – молодше 20 років,
  • 5,4 млн (64%) – від 20 до 59 років,
  • 1,6 млн (19%) – 60 років і старше.

Дослідники прогнозують, що у 2040 році випадків діабету 1 типу налічуватиметься від 13,5 до 17,4 млн. Це значно більше випадків, ніж у 2021 році.

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Цукровий діабет 1 типу – це аутоімунний стан, коли імунні клітини організму людини атакують і назавжди вимикають свої ж клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін.

Джерело: The Lancet 

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