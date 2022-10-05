В 2040 году ученые прогнозируют, что количество случаев сахарного диабета 1 типа во всем мире увеличится от 13,5 до 17,4 млн. Это на 60% больше случаев по сравнению с 2021 годом.

Исследования проводились учеными из США и Канады, Австралии и Люксембурга.

В 2021 году во всем мире у 8,1-8,8 млн человек был диагностирован сахарный диабет.

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1,5 млн (18%) – младше 20 лет,

5,4 млн (64%) – от 20 до 59 лет,

1,6 млн (19%) – 60 лет и старше.

Исследователи прогнозируют, что в 2040 году случаев диабета 1 типа будет от 13,5 до 17,4 млн. Это значительно больше случаев, чем в 2021 году.

Сахарный диабет 1 типа – это аутоиммунное состояние, когда иммунные клетки организма человека атакуют и навсегда выключают свои клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин.

Источник: The Lancet