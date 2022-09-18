Ученые Уханьского университета науки и технологии в Китае в ходе проведенного исследования пришли к выводу, что не менее четырех чашек чая в день могут снизить риск развития диабета II типа на 17% в течение 10 лет.

Кроме того, по словам ученых, защитный эффект может быть еще больше, если люди будут добавлять в чай ​​молоко.

Китайские ученые провели метанализ 19 предыдущих исследований о связи чаепития и диабета, в которых приняли участие почти 1,1 млн взрослых в восьми странах Америки, Азии или Европы, включая одно, проведенное в Великобритании.

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Они обнаружили значительную линейную связь между употреблением черного, зеленого чая или чая улун — традиционного китайского чая — и снижением риска развития диабета.

По сравнению с теми, кто не пьет чай, у людей, которые выпивали одну, две или три чашки в день, риск был снижен на 4%, а у тех, кто выпивал четыре и более чашек в день, риск был на 17% меньше. Эффект был одинаковым для обоих полов.

Возможно, определенные компоненты чая, такие как полифенолы, могут снижать уровень глюкозы в крови, но для эффективности может потребоваться достаточное количество этих биоактивных соединений, объяснили ученые суть своего открытия.