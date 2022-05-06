Сейчас актуально привлекать роботов к разным сферам жизнедеятельности, в частности к приготовлению блюд. И если с механической работой машины могут справиться, то с дегустацией блюд для определения их вкусовых характеристик сложнее. Чтобы приблизить роботов к искусству кулинарии, ученые провели эксперимент — они попытались улучшить дегустационные умения процессом жевания.

Исследовали вопрос японские ученые из университетов Ритсумейкан и Кандзовского университета.

Как известно, процесс жевания пищи усиливает вкусовые ощущения. Выделение слюны в этом процессе играет не последнюю роль.

В ходе эксперимента специалисты построили роботизированный механизм и оборудовали датчиком солености для оценки вкуса. Для дегустации подготовили девять порций яичницы с помидорами, которые содержали разное количество помидоров и соли.

Сам процесс дегустации они сымитировали как оценку вкуса пищи на разных этапах “пережевывания” – измельчения пищи в блендере.

Согласно результатам, во время пробы просто перемолотого в однородную массу блюда робот продемонстрировал наихудшие дегустационные способности. Когда была имитация жевания, он справился лучше с распознаванием вкусов.

— Именно имитация природного жевания привела к более высокой эффективности классификации, чем дегустация гомогенизированных образцов, — говорится в результатах исследования.

Во время следующего исследования ученые планируют испробовать химические реагенты для воспроизведения липазы и амилазы, которые находятся в слюне человека, а также дать работу попробовать другие блюда.

Источник: Frontiers in Robotics and AI