Ожирение — сложное заболевание, которое может вызывать ряд проблем со здоровьем, а также спровоцировать более тяжелое течение коронавируса.

Об этом после проведения исследования заявляют специалисты Кливлендской клиники (США).

Они пришли к выводу, что люди, которые ранее страдали от ожирения, а потом избавились от лишнего веса, например, с помощью операции, имели меньший риск развития тяжелой формы заболевания коронавирусом — аж на 60%.

Потеря лишнего веса также была связана со снижением риска госпитализации и потребности в дополнительном кислороде на 49% и 63% соответственно.

Пациенты, включенные в исследование, худели в период с 2004 по 2017 год, что дало исследователям достаточно времени, чтобы увидеть, могла ли польза для здоровья, полученная с течением времени, способствовать снижению риска тяжелой формы коронавируса.

— Это исследование предполагает, что упор на снижение веса как на стратегию общественного здравоохранения может улучшить результаты во время пандемии коронавируса и будущих вспышек или связанных с ними инфекционных заболеваний, — сказал старший автор исследования доктор, главный научный сотрудник Института сердца, сосудов и торакальной хирургии клиники Кливленда Стивен Ниссен.

В целом, помимо тяжелых форм коронавируса, ожирение может привести и к другим проблемам — развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы этого не было, нужно питаться сбалансированно, не переедать, оставаться активным.

Источник: JAMA Surgery