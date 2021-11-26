26 ноября отмечается Международный день борьбы с ожирением. Но поскольку ожирение в мире достигло масштабов эпидемии, о нем нужно говорить не только в этот день, а как можно чаще. И не просто говорить, а действовать.

Если не лечиться от ожирения, то можно заработать сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа, гормональные расстройства, онкологические заболевания

Чтобы избавиться от ожирения, нужно кое-что для себя выяснить. В этом своими советами поможет врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец.

Какие болезни приводят к ожирению?

Болезни являются причиной ожирения только у незначительной части людей. Среди них – редкие генетические заболевания, гипоталамический синдром, дефицит гормона роста. Более распространенной причиной ожирения является гипотиреоз, который может являться проявлением ряда заболеваний щитовидной железы.

Гораздо чаще бывает наоборот: ожирение приводит к появлению опасных и очень распространенных заболеваний. Перечень включает в себя многие десятки патологических состояний – от сердечно-сосудистых заболеваний до диабета и рака.

Как определить, что у человека именно ожирение, а не просто несколько лишних килограммов?

Диагноз ожирение, а речь идет именно о диагнозе болезни, которой оно является, без всяких сомнений, установить несложно. Для этого нужно определить индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. Для определения первого показателя необходимо разделить вес тела в килограммах на квадрат роста в метрах. Обычный показатель составляет 18,5-25 кг/м2. Диагноз ожирение устанавливается при его увеличении более 30 кг/м2 (лишним считается вес тела при ИМТ от 25 кг/м2 до 30 кг/м2).

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Окружность талии более 88 см у женщин и более 102 см у мужчин также свидетельствует не только о наличии ожирения, но и о чрезмерном накоплении жира во внутренних органах человека, так называемом висцеральном ожирении.

Есть люди, которые курят, чтобы не набирать вес. Верно ли, что курение помогает худеть?

Подобные утверждения исходят из результатов наблюдений, в которых люди после прекращения курения могут набирать вес. На самом деле, бывшие курильщики полнеют от того, что пытаются занять перекусами время свободное от курения. Чаще всего речь идет об употреблении конфет и других сладостей, имеющих хорошо известное влияние на набор веса.

Не существует убедительных научных данных относительно положительного влияния курения на здоровье человека, включая безопасное уменьшение избыточного веса.

Как человеку, страдающему ожирением и желающему похудеть, выдержать диеты и физические нагрузки и не сорваться?

К сожалению, многие люди не способны достичь поставленной цели в контроле собственного веса. Главной причиной этого феномена есть недостаточная мотивация. Желаю всем хорошо уяснить потенциальные риски и неблагоприятные последствия ожирения для своего здоровья, будущего, влияния на счастье и благополучие вашей семьи. Ваш путь для достижения цели может быть сложным, но его следует пройти, потому что результат будет ошеломляющим.

Если бы мы имели формулу похудения, то согласно сегодняшнему пониманию механизмов появления лишнего веса, она должна включать следующее:

Нормальный вес = ограничение калорий + выбор здоровых, преимущественно растительных продуктов + ограничение времени еды в течение суток (интервальное голодание 16:8) + здоровое пищевое поведение + физическая активность около часа в день + ежедневный восьмичасовой сон.

Как видите, совсем несложно действовать, когда есть такая дорожная карта или формула. Итак, от вас требуется только терпение.

По словам ученых, проводивших первое исследование режима интервального голодания в реальной жизни, оно не эффективнее традиционных подходов к похудению. Однако оказалось, что этот подход, включающий два дня строгого ограничения калорий (500 калорий для женщин, 600 калорий для мужчин) и пять дней разумного питания, был оценен людьми с ожирением как лучший любых диет.