26 листопада відзначається Міжнародний день боротьби з ожирінням. Та, оскільки ожиріння у світі досягло масштабів епідемії, про нього потрібно говорити не тільки у цей день, а якнайчастіше. І не просто говорити, а діяти.

Якщо не лікуватися від ожиріння, то можна отримати серцево-судинні хвороби, цукровий діабет другого типу, гормональні розлади, онкологічні захворювання

Щоб позбутися ожиріння потрібно дещо для себе з’ясувати. У цьому своїми порадами допоможе лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець.

Які хвороби призводять до ожиріння?

Хвороби є причиною ожиріння лише у незначної частини людей. Серед них – рідкісні генетичні захворювання, гіпоталамічний синдром, дефіцит гормону росту. Більш поширеною причиною ожиріння є гіпотиреоз, який може бути проявом низки захворювань щитоподібної залози.

Набагато частіше буває навпаки: ожиріння зумовлює появу небезпечних і дуже поширених захворювань. Перелік охоплює багато десятків патологічних станів – від серцево-судинних захворювань до діабету і раку.

Як визначити, що у людини саме ожиріння, а не просто кілька зайвих кілограмів?

Діагноз ожиріння, а йдеться саме про діагноз хвороби, якою воно є без жодних сумнівів, встановити нескладно. Для цього треба визначити індекс маси тіла (ІМТ) і окружність талії. Для визначення першого показника необхідно поділити вагу тіла у кілограмах на квадрат росту у метрах квадратних. Нормальний показник становить 18,5-25 кг/м2. Діагноз ожиріння встановлюється при його збільшенні понад 30 кг/м2 (зайвою вважається вага тіла при ІМТ від 25 кг/м2 до 30 кг/м2).

Читайте також: В якому віці ризик ожиріння найбільш високий

Окружність талії понад 88 см у жінок і понад 102 см у чоловіків також свідчить не лише про наявність ожиріння, а й про надмірне накопичення жиру у внутрішніх органах людини, так зване, вісцеральне ожиріння.

Є люди, які палять, щоб не набирати вагу. Чи правда, що куріння допомагає худнути?

Подібні твердження походять від результатів спостережень, в яких люди після припинення куріння можуть набирати вагу. Насправді, колишні курці гладшають від того, що намагаються зайняти перекусами час вільний від куріння. Найчастіше йдеться про вживання цукерок і інших солодощів, які мають добре відомий вплив на набір ваги.

Не існує жодних переконливих наукових даних щодо позитивного впливу куріння на здоров’я людини, включно з безпечним зменшенням надмірної ваги.

Як людині, що страждає на ожиріння і хоче схуднути, витримати дієти та фізичні навантаження і не зірватися?

На превеликий жаль, багато людей не спроможні досягти поставленої мети у контролі власної ваги. Головною причиною цього феномену є недостатня мотивація. Бажаю всім добре усвідомити потенційні ризики і несприятливі наслідки ожиріння для свого здоров’я, майбутнього, впливу на щастя і добробут вашої сім’ї. Ваш шлях для досягнення мети може бути складним, але його варто пройти, бо результат буде приголомшливим.

Якби ми мали формулу схуднення, то відповідно до сьогоднішнього розуміння механізмів появи зайвої ваги, вона мала б бути приблизно такою:

Нормальна вага = обмеження калорій + вибір здорових, переважно рослинних продуктів + обмеження часу вживання їжі протягом доби (інтервальне голодування 16:8) + здорова харчова поведінка + фізична активність близько години на день + щоденний восьмигодинний сон.

Як бачите, зовсім нескладно діяти, коли є така дорожня карта, або формула. Отже, від вас потрібно лише терпіння.

За словами науковців, що проводили перше дослідження режиму інтервального голодування в реальному житті, воно не є ефективнішим за традиційні підходи до схуднення. Однак виявилося, що цей підхід, який передбачає два дні суворого обмеження калорій (500 калорій для жінок, 600 калорій для чоловіків) і п’ять днів розумного харчування, був оцінений людьми з ожирінням як кращий за будь-які дієти.