Дослідження показує, що голодування впродовж двох днів на тиждень може допомогти людям з ожирінням позбавлятися зайвих кілограмів поступово.

Дієта 5:2, тип інтервального голодування, не є ефективнішою за традиційні підходи до схуднення, згідно зі словами дослідників, це було перше дослідження режиму в реальному житті.

Однак виявилося, що цей підхід, який включає два дні суворого обмеження калорій (500 калорій для жінок, 600 калорій для чоловіків) і п’ять днів розумного харчування, був оцінений людьми з ожирінням як кращий за будь-які дієти.

– Тут ми змогли надати перші результати щодо ефективності дієти 5:2 у реальному житті. Ми виявили, що, хоча дієта 5:2 не перевершує традиційні підходи до втрати ваги, користувачі віддали перевагу саме їй, оскільки вона простіша і привабливіша, – сказала Кеті Майерс Сміт, дипломована психологиня у сфері охорони здоров’я.

Лікарі, можливо, захочуть розглянути можливість включення дієти 5:2 до своїх стандартних порад щодо контролю ваги пацієнтам, додала вона.

У дослідженні взяли участь 300 людей з ожирінням. Учасники або дотримувалися режиму 5:2, або більш традиційного підходу до схуднення, який наголошував на вживанні більше овочів і цільнозернових продуктів, виключаючи продукти з високим вмістом цукру і жиру, їли менші порції та займалися спортом.

Результати обох підходів були дуже схожими та скромними.

За шість місяців ті, хто дотримувалися дієти 5:2, втратили в середньому 1,8 кг порівняно з 1,7 кг за стандартною дієтою.

Близько 18% тих, хто дотримувався дієти 5:2, втратили щонайменше 5% маси тіла за один рік порівняно з 15% при використанні традиційного підходу.

Учасники позитивно ставилися до різних підходів до схуднення, але ті, хто дотримувалися дієти 5:2, частіше рекомендували її іншим і сказали, що вони з більшою ймовірністю продовжуватимуть цей підхід.

Деякі експерти вважають, що чергування між голодуванням і їжею може покращити здоров’я клітин, викликаючи метаболічні перемикання.

Під час метаболічного перемикання клітини витрачають свої запаси палива і перетворюють жир на енергію.

Інтервальне голодування може знизити артеріальний тиск, сприяти втраті ваги та покращити тривалість життя, свідчить огляд минулих досліджень на тваринах і людях, опублікований в The New England Journal of Medicine.

Однак метод підходить не всім, особливо не рекомендований він вагітним жінкам і людям із захворюваннями, такими як цукровий діабет або розлад харчової поведінки.