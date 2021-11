Исследование показывает, что голодание в течение 2 дней в неделю может помочь людям с ожирением избавляться от лишних килограммов постепенно.

Диета 5:2, тип интервального голодания, не эффективнее традиционных подходов к похудению, по словам исследователей, но это было первое исследование системы в реальной жизни.

Однако оказалось, что этот подход, включающий два дня строгого ограничения калорий (500 калорий для женщин, 600 калорий для мужчин) и пять дней разумного питания, был оценен людьми с ожирением как лучший любых диет.

— Здесь мы смогли предоставить первые результаты эффективности диеты 5:2 в реальной жизни. Мы обнаружили, что, хотя диета 5:2 не превосходит традиционные подходы к потере веса, пользователи предпочли именно ее, поскольку она проще и привлекательнее, – сказала Кэти Майерс Смит, дипломированный психолог в сфере здравоохранения.

Врачи, возможно, захотят рассмотреть возможность включения диеты 5:2 в свои стандартные советы по контролю веса пациентам, добавила она.

В исследовании приняли участие 300 человек с ожирением. Участники либо соблюдали режим 5:2, либо более традиционный подход к похудению, который подчеркивал употребление больше овощей и цельнозерновых продуктов, исключая продукты с высоким содержанием сахара и жира, ели меньшие порции и занимались спортом.

Результаты обоих подходов были очень похожи и скромны.

За шесть месяцев соблюдавшие диету 5:2 потеряли в среднем 1,8 кг по сравнению с 1,7 кг по стандартной диете.

Около 18% соблюдающих диету 5:2 потеряли по меньшей мере 5% массы тела за один год по сравнению с 15% при использовании традиционного подхода.

Участники положительно относились к разным подходам к похудению, но те, кто придерживались диеты 5:2, чаще рекомендовали ее другим и сказали, что они с большей вероятностью будут продолжать этот подход.

Некоторые эксперты считают, что чередование голодания и с едой может улучшить здоровье клеток, вызывая метаболические переключения.

При метаболическом переключении клетки тратят свои запасы топлива и превращают жир в энергию.

Интервальное голодание может снизить артериальное давление, способствовать потере веса и увеличить продолжительность жизни, свидетельствует обзор прошлых исследований на животных и людях, опубликованный в The New England Journal of Medicine.

Однако метод подходит не всем, особенно не рекомендован он беременным женщинам и людям с заболеваниями, такими как сахарный диабет или расстройство пищевого поведения.