Молоді люди віком від 18 до 24 років мають найбільший ризик надмірної ваги або розвитку ожиріння в наступному десятилітті свого життя порівняно з дорослими в будь-якій іншій віковій групі. Такі результати дослідження англійських вчених.

Наукова робота показала, що саме молодість є більш важливим фактором ризику набору ваги, ніж стать, етнічна приналежність, географічний регіон або соціально-економічні характеристики. Причому ризик набору ваги неухильно знижується з віком.

– Розрахунок особистого ризику переходу в більш високу вагову категорію важливий, оскільки пандемія Covid-19 стикається з пандемією ожиріння: люди менше тренуються і їм важче дотримуватися здорової дієти під час ізоляції, – переконаний співавтор професор Гаррі Хемінгуей.

Дослідники вивчили анонімні медичні карти первинної медико-санітарної допомоги більш ніж 2 млн дорослих в Англії за 18-річний період.

Вони виявили, що у людей віком від 18 до 24 років у чотири рази більше шансів набрати зайву вагу або розвинути ожиріння протягом наступних 10 років, ніж у людей у віці від 65 до 74 років.

Вчені пояснюють: молоді люди зазнають великих життєвих змін. Вони можуть почати працювати, вступити до університету або виїхати з дому на довгий час. І звички, які вони формують в ці роки, можуть зберегтися і в дорослому житті.

Було також встановлено, що люди з ожирінням віком від 35 до 54 років мають найвищий ризик не схуднути в порівнянні з іншими групами.

Автори вперше надали громадськості онлайн-інструмент для розрахунку ризику зміни ваги протягом одного року, п’яти і десяти років на основі поточної ваги і росту людини, її віку, статі, етнічної приналежності та соціально-економічних характеристик регіону проживання.

Системи охорони здоров’я повинні визначити нові способи запобігання ожиріння та його наслідків. Це дослідження демонструє, що дані, зібрані за 18 років у первинній медичній допомозі, є важливим ключем до відкриття нових ідей для дій громадського здоров’я.