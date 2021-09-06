Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет подвергаются наибольшему риску избыточного веса или развития ожирения в следующем десятилетии своей жизни по сравнению со взрослыми в любой другой возрастной группе. Таковы результаты исследования английских ученых.

Научная работа показала, что именно молодость является более важным фактором риска набора веса, чем пол, этническая принадлежность, географический регион или социально-экономические характеристики. Причем риск набора веса неуклонно снижается с возрастом.

— Расчет личного риска перехода в более высокую весовую категорию важен, поскольку пандемия Covid-19 сталкивается с пандемией ожирения: люди меньше тренируются и им труднее придерживаться здоровой диеты во время изоляции, — убежден соавтор профессор Гарри Хемингуэй.

Исследователи изучили анонимные медицинские карты первичной медико-санитарной помощи более чем 2 млн взрослых в Англии за 18-летний период.

Они обнаружили, что у людей в возрасте от 18 до 24 лет в четыре раза больше шансов набрать лишний вес или развить ожирение в течение следующих 10 лет, чем у людей в возрасте от 65 до 74 лет.

Ученые объясняют: молодые люди претерпевают большие жизненные изменения. Они могут начать работать, поступить в университет или уехать из дома на долгое время. И привычки, которые они формируют в эти годы, могут сохраниться и во взрослой жизни.

Было также установлено, что люди с ожирением в возрасте от 35 до 54 лет имеют самый высокий риск не похудеть по сравнению с другими группами.

Авторы впервые предоставили общественности онлайн-инструмент для расчета риска изменения веса в течение одного года, пяти и десяти лет на основе текущего веса и роста человека, его возраста, пола, этнической принадлежности и социально-экономических характеристик региона проживания.

Системы здравоохранения должны определить новые способы предотвращения ожирения и его последствий. Это исследование демонстрирует, что данные, собранные за 18 лет в первичной медико-санитарной помощи, являются важным ключом к открытию новых идей для действий общественного здравоохранения.