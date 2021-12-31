Ожиріння – складне захворювання, яке може викликати низку проблем зі здоров’ям, а також спровокувати більш тяжкий перебіг коронавірусу.

Про це після проведення дослідження заявляють спеціалісти Клівлендської клініки (США).

Вони дійшли висновку, що люди, які раніше страждали від ожиріння, а потім позбулися зайвої ваги, наприклад, за допомогою операції, мали менший ризик розвитку тяжкої форми захворювання на коронавірус – аж на 60%.

Втрата зайвої ваги також була пов’язана зі зниженням ризику госпіталізації та потреби у додатковому кисні на 49% та 63% відповідно.

Пацієнти, які взяли участь у дослідженні, худнули в період з 2004 до 2017 року, що дало дослідникам достатньо часу, щоб побачити, чи може користь для здоров’я, отримана з часом, сприяти зниженню ризику важкої форми коронавірусу.

– Це дослідження передбачає, що акцент на зниженні ваги як на стратегії громадської охорони здоров’я може покращити результати під час пандемії коронавірусу та майбутніх спалахів або пов’язаних з ними інфекційних захворювань, – сказав старший автор дослідження доктор, головний науковий співробітник Інституту серця, судин та торакальної хірургії клініки Клівленда Стівен Ніссен.

Загалом, окрім важких форм коронавірусу, ожиріння може призвести і до інших проблем – розвитку діабету, серцево-судинних захворювань.

Щоб цього не було, потрібно харчуватись збалансовано, не переїдати, залишатися активним.

Джерело: JAMA Surgery