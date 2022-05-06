Наразі актуально залучати роботів до різних сфер життєдіяльності, зокрема до приготування страв. І якщо з механічною роботою машини можуть добре впоратися, то з дегустацією страв для визначення їхніх смакових характеристик складніше. Щоб наблизити роботів до мистецтва кулінарії, науковці провели експеримент – вони спробували покращити його дегустаційні вміння процесом жування.

Дослідили питання японські науковці з університетів Рітсумейкан та Кандзавського університету.

Як відомо, процес жування їжі посилює смакові відчуття. Виділення слини у цьому процесі відіграє не останню роль.

Під час експерименту фахівці побудували роботизований механізм та обладнали його датчиком солоності для оцінки смаку. Для дегустації підготували дев’ять порцій яєчні з помідорами, які містили різну кількість помідорів та солі.

Сам процес дегустації вони зімітували як оцінку смаку їжі на різних етапах “пережовування” – подрібнення їжі у блендері.

Згідно з результатами, під час куштування просто перемеленої в однорідну масу страви робот продемонстрував найгірші дегустаційні можливості. Коли була імітація жування, він впорався ліпше з розпізнаванням смаків.

– Саме імітація природного жування привела до вищої ефективності класифікації, ніж дегустація гомогенізованих зразків, – ідеться у результатах дослідження.

Під час наступного дослідження науковці планують випробувати хімічні реагенти для відтворення ліпази та амілази, які є у слині людини, а також дати роботу покуштувати інші страви.

Джерело: Frontiers in Robotics and AI