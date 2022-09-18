Вчені Уханьського університету науки і технології в Китаї в ході проведеного дослідження дійшли висновку, що не менше чотирьох чашок чаю на день можуть знизити ризик розвитку діабету II типу на 17% протягом 10 років.

Крім того, за словами вчених, захисний ефект може бути ще більше, якщо люди будуть додавати в чай молоко.

Китайські вчені провели метаналіз 19 попередніх досліджень про зв’язок чаювання і діабету, в яких взяли участь майже 1,1 млн дорослих у восьми країнах Америки, Азії або Європи, включаючи одне, проведене у Великій Британії.

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Вони виявили значний лінійний зв’язок між вживанням чорного, зеленого чаю або чаю улун — традиційного китайського чаю — і зниженням ризику розвитку діабету.

У порівнянні з тими, хто не п’є чай, у людей, які випивали одну, дві або три чашки на день, ризик був знижений на 4%, а у тих, хто випивав чотири і більше чашок на день, ризик був на 17% менше. Ефект був однаковим для обох статей.

Можливо, певні компоненти чаю, такі як поліфеноли, можуть знижувати рівень глюкози в крові, але для ефективності може знадобитися достатня кількість цих біоактивних сполук, пояснили вчені суть свого відкриття.