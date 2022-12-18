Команда ученых Университета Макмастера в Канаде в ходе системного обзора специальной литературы пришла к выводу, что не все педиатрические пациенты с диабетом II типа страдают ожирением.

Сообщается, что такой вывод ученые сделали на основании 53 показателей, взятых у почти 9 тыс. участников исследования.

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Выяснилось, что общая распространенность ожирения среди детей с диабетом II типа составила 75,27%, а распространенность ожирения при диагностике этой патологии — 77,24%.

Отмечается, что у мальчиков риски ожирения более высокие, чем у девочек. По сравнению с другими расовыми группами, у азиатских участников была самая низкая распространенность ожирения (64,50%), а у белых участников — самая высокая (89,86%).

Понимание причин диабета II типа у детей без ожирения имеет решающее значение для определения этиологии их заболевания и разработки эффективных стратегий лечения, резюмируют авторы научной работы.