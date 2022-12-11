Ученые Йельского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что новое лекарство от диабета под названием теплизумаб, которое производит Provention Bio, способно отсрочить болезнь минимум на два года.

Сообщается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) недавно одобрило теплизумаб, который изменил течение этого аутоиммунного заболевания с момента открытия инсулина в 1922 году.

— Препарат отсрочивает среднее начало болезни как минимум на два года. Лекарство доставляется через ежедневную инфузию в течение двух недель, — отмечают ученые.

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Теплизумаб — это моноклональное антитело, которое модифицирует Т-клетки таким образом, что продлевается способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин. Препарат модулирует иммунные клетки и предотвращает их атаку на клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

По словам ученых, для половины пациентов, которые принимают это лекарство, задержки в развитии диабета будут намного дольше. Например, у одного старшеклассника в этом испытании не было диабета в течение 11 лет после лечения теплизумабом.

Это первый захватывающий шаг к нашей цели — искоренению диабета I типа, резюмируют исследователи.