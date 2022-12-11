Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Як працює новий препарат від діабету — дослідження

11 Грудня 2022, 11:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діабет
Джерело: Depositphotos

Вчені Єльського університету провели дослідження, під час якого з’ясували, що нові ліки від діабету під назвою теплізумаб, які виробляє Provention Bio, здатні відстрочити хворобу мінімум на два роки.

Повідомляється, що Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) нещодавно схвалило теплізумаб, який змінив перебіг цього аутоімунного захворювання з моменту відкриття інсуліну в 1922 році.

– Препарат відстрочує середній початок хвороби як мінімум на два роки. Ліки доставляються через щоденну інфузію протягом двох тижнів, – відзначають вчені.

Читайте також:
диабетБіонічна підшлункова залоза: новий ефективний метод лікування діабету 1 типу

Зараз дивляться

Теплізумаб – це моноклональне антитіло, яке модифікує Т-клітини таким чином, що продовжує здатність підшлункової залози виробляти інсулін. Препарат модулює імунні клітини і запобігає їхній атаці на клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.

За словами вчених, для половини пацієнтів, які приймають ці ліки, затримки в розвитку діабету будуть набагато довше. Наприклад, один старшокласник у цьому дослідженні не мав діабету протягом 11 років після лікування теплізумабом.

Це перший захоплюючий крок до нашої мети – викорінення діабету I типу, резюмують дослідники.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Діабет Ліки Наукові дослідження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь