Вчені Єльського університету провели дослідження, під час якого з’ясували, що нові ліки від діабету під назвою теплізумаб, які виробляє Provention Bio, здатні відстрочити хворобу мінімум на два роки.

Повідомляється, що Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) нещодавно схвалило теплізумаб, який змінив перебіг цього аутоімунного захворювання з моменту відкриття інсуліну в 1922 році.

– Препарат відстрочує середній початок хвороби як мінімум на два роки. Ліки доставляються через щоденну інфузію протягом двох тижнів, – відзначають вчені.

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Теплізумаб – це моноклональне антитіло, яке модифікує Т-клітини таким чином, що продовжує здатність підшлункової залози виробляти інсулін. Препарат модулює імунні клітини і запобігає їхній атаці на клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.

За словами вчених, для половини пацієнтів, які приймають ці ліки, затримки в розвитку діабету будуть набагато довше. Наприклад, один старшокласник у цьому дослідженні не мав діабету протягом 11 років після лікування теплізумабом.

Це перший захоплюючий крок до нашої мети – викорінення діабету I типу, резюмують дослідники.