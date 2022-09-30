Біонічна підшлункова залоза, яка автоматично доставляє інсулін, виявилася ефективнішою для людей з діабетом 1-го типу, на відміну від стандартних ін’єкцій інсуліну.

Такого висновку дійшли вчені з центрального госпіталю Массачусетса (США). Результати клінічних випробувань опубліковані в New England Journal of Medicine.

Автоматизовані системи доставки інсуліну відстежують рівень глюкози у крові людини шляхом безперервного моніторингу глюкози та автоматично вводять інсулін за потреби за допомогою насоса.

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Ці системи виключають вимірювання рівня глюкози шляхом взяття проби з пальця, багаторазові щоденні ін’єкції або помпу без автоматизації.

У 13-тижневому випробуванні взяли участь 326 учасників віком від 6 до 79 років, які страждали на діабет 1-го типу та використовували інсулін не менше одного року. Учасники були випадково розподілені або до групи лікування з використанням біонічного пристрою підшлункової залози, або до контрольної групи стандартного лікування.

У першій групі рівень глікованого гемоглобіну знизився з 7,9% до 7,3%, у другій – не змінився (був на рівні 7,7% в обидві часові точки).

Відсоток часу, протягом якого рівень глюкози, оцінений за допомогою безперервного моніторингу глюкози, був нижчим за 54 мг на децилітр, суттєво не відрізнявся між двома групами.

Частота тяжкої гіпоглікемії склала 17,7 випадків на 100 людино-років у групі біонічної підшлункової залози та 10,8 випадки на 100 людино-років у групі стандартного лікування.

Епізодів діабетичного кетоацидозу не було в жодній групі.

Висновки, зроблені на основі результатів дослідження, свідчать про те, що лікування діабету 1 типу методом безперервного моніторингу ефективніше, ніж стандартним.

Джерело: New England Journal of Medicine