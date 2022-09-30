Бионическая поджелудочная железа, которая автоматически доставляет инсулин, оказалась более эффективной для людей с диабетом 1-го типа, в отличие от стандартных инъекций инсулина.

К такому выводу пришли ученые из центрального госпиталя Массачусетса (США),. Результаты клинических испытаний опубликованы в New England Journal of Medicine.

Автоматизированные системы доставки инсулина отслеживают уровень глюкозы в крови человека путем непрерывного мониторинга глюкозы и автоматически вводят инсулин при необходимости с помощью насоса.

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Эти системы исключают измерение уровня глюкозы методом взятия пробы из пальца, многократные ежедневные инъекции или помпу без автоматизации.

В 13-недельном испытании приняли участие 326 участников в возрасте от 6 до 79 лет, которые страдали диабетом 1-го типа и использовали инсулин не менее одного года. Участники были случайно распределены либо в группу лечения с использованием бионического устройства поджелудочной железы, либо в контрольную группу стандартного лечения.

В первой группе уровень гликированного гемоглобина снизился с 7,9% до 7,3% , во второй — не изменился (был на уровне 7,7% в обе временные точки).

Процент времени, в течение которого уровень глюкозы, оцененный с помощью непрерывного мониторинга глюкозы, был ниже 54 мг на децилитр, существенно не отличался между двумя группами.

Частота тяжелой гипогликемии составила 17,7 случаев на 100 человеко-лет в группе бионической поджелудочной железы и 10,8 случая на 100 человеко-лет в группе стандартного лечения.

Эпизодов диабетического кетоацидоза не было ни в одной из групп.

Выводы, сделанные на основе результатов исследования, свидетельствуют о том, что лечение диабета 1 типа методом беспрерывного мониторинга эффективнее, чем стандартным.

Источник: New England Journal of Medicine