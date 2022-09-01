Ученые Университета Британской Колумбии совершили потрясающий прорыв в лечении диабета I типа: они создали пероральные таблетки инсулина, которые призваны заменить ежедневные изнуряющие инъекции.

Исследователи уверяют, что новый препарат по эффективности не уступает инъекциям, многократность которых доставляет много неудобств пациентам с диабетом I типа. Что, собственно, и вдохновило ученых искать альтернативный способ введения фермента.

Отмечается, что, несмотря на то, что таблетки — самый удобный и простой формат, создать их раньше было проблематично, во-первых, из-за того, что скорость усвоения инсулина из капсул значительно медленнее. Во-вторых, при прохождении через ЖКТ теряется значительная часть вещества.

Сейчас смотрят

Сегодня эти проблемы решены.

По словам ученых, инновационные таблетки нужно не пить, как обычно, а помещать в рот между десной и щекой, чтобы препарат не попадал в желудок, а сразу впитывался в кровь.

— Эти результаты показывают, что мы находимся на правильном пути в разработке инсулина в таблетках, который больше не нужно будет вводить перед каждым приемом пищи, — говорит автор исследования Анубхав Пратап-Сингх .

По его словам, это открытие улучшит качество жизни, а также психическое здоровье более девяти миллионов людей во сем мире, которые страдают инсулинозависимым диабетом.

Сообщается, что исследования проведены пока только на крысах, но ученые надеются, что испытания на людях не за горами.

Источник: Nature