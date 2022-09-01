Вчені Університету Британської Колумбії зробили приголомшливий прорив в лікуванні діабету I типу: вони створили пероральні таблетки інсуліну, які покликані замінити щоденні виснажливі ін’єкції.

Дослідники запевняють, що новий препарат за ефективністю не поступається ін’єкціям, багаторазовість яких доставляє багато незручностей пацієнтам з діабетом I типу. Що, власне, і надихнуло вчених шукати альтернативний спосіб введення ферменту.

Відзначається, що, незважаючи на те, що таблетки – найзручніший і простий формат, створити їх раніше було проблематично, по-перше, через те, що швидкість засвоєння інсуліну з капсул значно повільніше. По-друге, при проходженні через шлунково-кишковий тракт втрачається значна частина речовини.

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Сьогодні ці проблеми вирішені.

За словами вчених, інноваційні таблетки потрібно не пити, як зазвичай, а поміщати в рот між яснами і щокою, щоб препарат не потрапляв в шлунок, а відразу вбирався в кров.

– Ці результати показують, що ми знаходимося на правильному шляху в розробці інсуліну в таблетках, який більше не потрібно буде вводити перед кожним прийомом їжі, – говорить автор дослідження Анубхав Пратап-Сінгх.

За його словами, це відкриття поліпшить якість життя, а також психічне здоров’я більше дев’яти мільйонів людей у цьому світі, які страждають на інсулінозалежний діабет.

Повідомляється, що дослідження проведені поки тільки на щурах, але вчені сподіваються, що випробування на людях не за горами.

Джерело: Nature