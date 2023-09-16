Израильские ученые доказали, что треть людей с нормальным весом страдают ожирением, поскольку повышенный процент жира в их организме угрожает метаболическими расстройствами.

Это открытие исследователей медицинского факультета университета Тель-Авива заставляет по-новому относиться к проблеме ожирения и связанных с ним нарушениям здоровья.

Доказано, что процент жира в организме является более надежным показателем общего состояния здоровья человека и риска кардиометаболических заболеваний, чем широко используемый индекс массы тела (ИМТ).

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Исследование – крупнейшее в своем роде, когда-либо проводившееся в Израиле, основано на данных Центра питания Яира Лахава в Тель-Авиве.

Ученые проанализировали антропометрические данные 3 тыс. израильских женщин и мужчин, накопленные за несколько лет: показатели ИМТ, измерения состава тела, включая содержание жира и кардиометаболические маркеры крови.

Было обнаружено, что около трети участников, а это 1 тыс. человек, имели вес в пределах нормального диапазона.

Но… Из них 38,5% женщин и 26,5% мужчин были идентифицированы как страдающие ожирением с нормальным весом.

В то же время у 30% мужчин и 10% женщин с избыточной массой тела был обнаружен нормальный процент жира в организме.

Несоответствие между двумя показателями породило явление, называемое парадоксом ожирения при нормальном весе.

— Именно повышенное содержание жира может вызвать потенциально опасные для жизни болезни сердца, диабет, ожирение печени, дисфункцию почек и многое другое, — говорит профессор Ифтах Гепнер.

Результаты исследования указывают на то, что людей с нормальным весом, но с избытком жира в организме медицина не замечает, они не получают никакого лечения.

По словам Гепнера, такое мнимое благополучие подвергает этих людей еще большему риску кардиометаболических заболеваний.

Исследователи уверены, что процентное содержание жира в организме должно стать преобладающим стандартом здоровья для предотвращения заболеваний и ранней смертности.

Источник: Sci Tech Daily