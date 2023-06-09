Группа австралийских ученых из Института медицинских исследований Гарвана в ходе исследования обнаружила, что стресс вызывает изменения в мозге, которые заставляют есть больше, усиливают тягу к сладкой, очень вкусной пище и приводят к увеличению веса.

По мнению ученых, стресс подавляет естественную реакцию мозга на ощущение сытости, что приводит к непрерывным сигналам, побуждающим есть более вкусную пищу. Это происходит в части мозга, называемой латеральной уздечкой, которая при активации обычно ослабляет сигналы вознаграждения.

— Результаты показывают, что стресс может преобладать над естественной реакцией мозга, которая уменьшает удовольствие, получаемое от еды, а это означает, что мозг постоянно вознаграждается едой, — говорит профессор Херцог.

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В то время, как некоторые люди едят меньше во время стресса, большинство ест больше, чем обычно, и выбирает продукты, богатые калориями, с высоким содержанием сахара и жира.

Чтобы понять, что движет этими привычками в еде, команда исследовала на моделях мышей, как различные области мозга реагируют на хронический стресс при различных диетах.

— Мы обнаружили, что стрессированные мыши на диете с высоким содержанием жиров набирали в два раза больше веса, чем мыши на той же диете, но не подвергавшиеся стрессу, — объясняет ведущий автор исследования доктор Кенни Чи Кин Ип.

Исследователи обнаружили, что в основе набора веса лежит молекула NPY, которую мозг естественным образом вырабатывает в ответ на стресс. Когда ученые заблокировали NPY, мыши потребляли меньше комфортной пищи, что приводило к меньшему набору веса.

— Это исследование подчеркивает, насколько сильно стресс может поставить под угрозу здоровый энергетический обмен, — говорит профессор Херцог.

По его словам, это напоминание о том, что нужно избегать стрессового образа жизни, и, что особенно важно, если вы имеете дело с длительным стрессом, старайтесь придерживаться здоровой диеты и исключите нездоровую пищу.