Компания Gradus Research в рамках проекта “Градус общества во время войны” провела в конце апреля 2023 года восьмую волну исследования, в ходе которой у респондентов, в частности, спросили, какие эмоциональные состояния они переживают.

— Исследование показало спектр эмоций и состояний, преобладающих в настроениях респондентов в последнее время, — говорится в сообщении компании.

По словам социологов, учитывая продолжительность полномасштабной войны и ситуации неопределенности, ожидаемо, что больше людей испытывают очень высокий или высокий уровень субъективного стресса — об этом сообщили 88%, при том что в предыдущих двух волнах опроса было 84%.

Если конкретизировать эмоции и состояния, то самой распространенной является усталость — ее отмечает половина опрошенных, но в то же время 43% имеют чувство надежды. Среди других наиболее частых состояний — напряжение (42%), раздражение (31%), осторожность (28%) и гнев (27%).

Источник: Gradus Research