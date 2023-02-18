Стресс, тревога, беспокойство – ощущения, которые сейчас из-за войны испытывают едва ли не все украинцы. И справиться с этим иногда очень сложно. Из-за современного темпа жизни упорядочить свои мысли и успокоиться не каждому по силам.

Многие стресс просто заедают, состояние здоровья ухудшается и появляется лишний вес. Почему так происходит и как с этим бороться мы расспросили у диетолога Людмилы Рыбак.

— Первое, что люди кладут себе в рот – это сладости. Они помогают человеку получить так называемый гормон счастья, но на самом деле наш мозг говорит нам о том, что ему не сладости нужны, а строительный материал, — говорит Людмила Рыбак.

Но поскольку мозг ищет всегда самый простой выход из ситуации, то первое, что мы видим на полках магазинов в яркой обертке – это сладости. Они всегда на глазах, и потому нам хочется перекусить, порадовать себя чем-нибудь сладеньким, чтобы хоть немного поднять настроение.

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По словам диетолога, даже если съесть конфету, наш организм все равно скажет нам, что голод никуда не исчез. Так как на самом деле организм – это целая система, которая нуждается и в белках, и жирах, и углеводах.

А в последнее время мы просто переедаем углеводами раз в 10. Это сладости и все рафинированные продукты, такие как соусы, кетчупы, особенно майонез – все они содержат углеводы в большом количестве, ведь сейчас сахар добавляется почти во все продукты питания.

По словам врача, когда началась полномасштабная война, появилась тенденция к ухудшению состава продуктов.

Поэтому, чтобы не набрать лишние килограммы, диетолог советует соблюдать режим питания и не пропускать приемы жизни. По крайней мере, попытаться это сделать.

Если не всегда есть время приготовить завтрак, обед и ужин, об этом можно позаботиться заранее. Найдите момент, когда есть больше времени и приготовте больше пищи, чтобы затем разделить на несколько приемов.

– Завтрак должен быть обязательно белковым. Это могут быть яйца, творог с йогуртом, но без наполнителей. На утреннем столе должны быть овощи и один фрукт, – говорит диетология.

То есть количество углеводов можно стабилизировать за счет фруктов. Так как, если мы не будем есть фрукты, то нам всегда будет хотеться сахара. И так выходит, что когда уровень сахара в организме человека падает – ему всегда хочется есть. Поэтому лучше перекусить фруктом, а не сладостями.

На обед для взрослого человека хватит 200 г мяса. Лучше всего, когда это мясо птицы, телятина, баранина или рыба. А вот от свинины диетолог рекомендует вообще отказаться. Нужно есть и овощной салат, не менее 200 г, но без майонеза. Этого организму будет достаточно. Так что запросто можно обойтись без каш или картофеля.

Ужин может быть похожим на обед. Но если есть не хочется, то бульоны, “кисломолочка”, протеиновые батончики или фрукты придут на помощь.

Следует избегать переедания. К сожалению, из-за стресса снижается и активность человека, поэтому не сжигается и количество углеводов, которое они обычно съедают. Это провоцирует избыток веса в виде наружного и внутреннего жира.

А именно жировая ткань для человека чрезвычайно токсична. Она блокирует метаболизм и появляется чувство слабости, ухудшается самочувствие, уменьшается работоспособность, и хуже всего – это потеря ценного ощущения – жить.

Также нельзя допускать обезвоживания организма. В день специалист советует пить по меньшей мере полтора литра воды, которая сможет быстро растворить кислоты в организме человека. Но это не чай, кофе, соки и редкие блюда, которые не могут заменить воду и справиться с ее важной функцией.

— В ситуации психологического или физического стресса следует повысить внимание к витаминам и минералам, ведь метаболизм начинает работать менее эффективно, диспропорционально расходуя витамины, — говорит врач.

Сейчас, как никогда, нужны пищевые добавки – витамины, минералы и антиоксиданты, потому что их дефицит может привести к серьезным нарушениям. К примеру, недостаток магния грозит развитием гипотиреоза.

Но не назначайте себе витамины своими силами, лучше проконсультируйтесь с врачом, рассказав о своем самочувствии. Употреблять добавки по своему усмотрению нельзя, чтобы еще больше не навредить.

Специалист отмечает, что ответственность за свою жизнь и здоровье лежит на нас самих. Преодолеть стресс можно и благодаря семье, детям, домашним питомцам. Проводите больше времени вместе, разговаривайте и слушайте друг друга.

Не обращайте внимания на мелочи, которые могут вас возмущать или огорчать. Обязательно старайтесь как можно больше времени проводить на свежем воздухе среди природы.

Если такой возможности нет – чаще смотрите в окно. Даже зеленые вазоны на подоконнике могут улучшить настроение.

И стоит осознать самое главное – стрессы заканчиваются, а жизнь продолжается.