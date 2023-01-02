Возможно, вы знаете, что достаточное количество жидкости важно для повседневных функций организма, таких как регулирование температуры и поддержание здоровья кожи.

Но употребление воды также влияет на риск развития хронических заболеваний, ранней смерти или на скорость старения, сообщает Национальный институт здоровья, опубликованный в понедельник в журнале eBioMedicine.

– Результаты свидетельствуют, что правильная гидратация может замедлить старение и продлить жизнь без болезней, – сказала автор исследования Наталья Дмитриева.

Изучение того, какие профилактические меры могут замедлить процесс старения, является главной задачей профилактической медицины, считают авторы исследования.

Сейчас смотрят

Авторы считают, что оптимальная гидратация может замедлить процесс старения, основываясь на предыдущих аналогичных исследованиях мышах. В этих исследованиях пожизненное ограничение воды повысило уровень натрия в сыворотке крови мышей на пять мл/моль на литр и сократило продолжительность их жизни на шесть месяцев, равную примерно 15 годам жизни человека, согласно новому исследованию. Уровень сывороточного натрия можно измерить в крови, и он повышается, когда мы пьем меньше жидкости.

Используя данные о состоянии здоровья, собранные в течение 30 лет от 11 255 взрослых, исследовательская группа обнаружила, что чем выше уровень натрия в сыворотке крови, тем хуже показатели здоровья.

Взрослые с более высоким уровнем натрия имели на 10%-15% больший шанс быть биологически старше своего хронологического возраста по сравнению с теми, у кого натрий был меньше.

Участники исследования с более высоким риском быстрого старения также имели на 64% более высокий риск развития хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, инсульт, фибрилляция предсердий, заболевания периферических артерий, хроническое заболевание легких, диабет и деменция, а также на 21% выше риск ранней смерти.

Высокий уровень натрия в сыворотке крови был не единственным фактором, связанным с заболеваниями, ранней смертью и быстрым риском старения — риск также был выше среди людей с низким уровнем натрия в сыворотке, что объясняется заболеваниями, вызывающими проблемы с электролитами, говорят авторы.

Ежедневно пейте достаточное количество жидкости

Исследования показывают, что около половины людей во всем мире этого не делают.

– Уменьшение содержания воды в организме повышает уровень натрия в сыворотке крови, поэтому результаты показывают, что достаточная гидратация может замедлить процесс старения и предотвратить или отсрочить хронические заболевания, – сказала Дмитриева.

На уровень натрия в сыворотке крови оказывает влияние потребление воды и другой жидкости, а также фруктов и овощей с высоким содержанием воды.

По данным Кливлендской клиники, более 50% вашего тела состоит из воды, необходимой для многих функций, в частности для переваривания пищи, создания гормонов и нейромедиаторов и доставки кислорода по всему телу.

Следовательно, для поддержания здоровья и продления жизни Национальная академия медицины рекомендует женщинам потреблять 2,7 л жидкости в день, а мужчинам – 3,7 л. Эта рекомендация включает все жидкости и богатые водой продукты, такие как фрукты, овощи и супы. Так как среднее соотношение потребления жидкости к пище составляет примерно 80:20, это составляет суточное количество девяти чашек для женщин и 12,5 чашек для мужчин.

Люди с проблемами здоровья должны обсудить со своим врачом количество потребляемой жидкости для них.