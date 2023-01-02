Можливо, ви знаєте, що достатня кількість рідини важлива для повсякденних функцій організму, таких як регулювання температури та підтримання здоров’я шкіри.

Але вживання води також впливає на ризик розвитку хронічних захворювань, ранньої смерті або на швидкість старіння, повідомляє Національного інституту здоров’я, опублікованим у понеділок у журналі eBioMedicine.

– Результати свідчать, що правильна гідратація може уповільнити старіння та продовжити життя без хвороб, — сказала автор дослідження Наталія Дмитрієва.

Вивчення того, які профілактичні заходи можуть уповільнити процес старіння, є головним завданням профілактичної медицини, вважають автори дослідження.

Зараз дивляться

Автори вважають, що оптимальна гідратація може уповільнити процес старіння, грунтуючись на попередніх аналогічних дослідженнях на мишах. У цих дослідженнях довічне обмеження води підвищило рівень натрію в сироватці крові мишей на п’ять мл\моль на літр і скоротило тривалість їхнього життя на шість місяців, що дорівнює приблизно 15 рокам життя людини, згідно з новим дослідженням. Рівень сироваткового натрію можна виміряти в крові, і він підвищується, коли ми п’ємо менше рідини.

Використовуючи дані про стан здоров’я, зібрані протягом 30 років від 11 255 дорослих, дослідницька група виявила, що чим вище рівень натрію в сироватці крові, тим гірші показники здоров’я.

Дорослі з вищим рівнем натрію мали на 10%-15% більший шанс бути біологічно старшими за свій хронологічний вік порівняно з тими, у кого натрій був меншим.

Учасники дослідження з вищим ризиком швидкого старіння також мали на 64% вищий ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцева недостатність, інсульт, фібриляція передсердь, захворювання периферичних артерій, хронічне захворювання легенів, діабет і деменція, а також на 21% вищий ризик ранньої смерті.

Високий рівень натрію в сироватці крові був не єдиним фактором, пов’язаним із захворюваннями, ранньою смертю та швидким ризиком старіння — ризик також був вищим серед людей із низьким рівнем натрію в сироватці, що пояснюється захворюваннями, які викликають проблеми з електролітами, кажуть автори.

Щодня пийте достатню кількість рідини

Дослідження свідчать, що близько половини людей у всьому світі цього не роблять.

– Зменшення вмісту води в організмі підвищує рівень натрію в сироватці крові, тому результати показують, що достатня гідратація може уповільнити процес старіння та запобігти або відстрочити хронічні захворювання, – сказала Дмитрієва.

На рівень натрію в сироватці крові впливає споживання води та іншої рідини, а також фруктів і овочів з високим вмістом води.

За даними Клівлендської клініки, понад 50% вашого тіла складається з води, яка необхідна для багатьох функцій, зокрема для перетравлення їжі, створення гормонів і нейромедіаторів і доставки кисню по всьому тілу.

Отже, для підтримання здоров’я і продовження життя Національна академія медицини рекомендує жінкам споживати 2,7 л рідини щодня, а чоловікам – 3,7 л. Ця рекомендація включає всі рідини та багаті водою продукти, такі як фрукти, овочі та супи. Оскільки середнє співвідношення споживання рідини до їжі становить приблизно 80:20, це становить добову кількість дев’ять чашок для жінок і 12,5 чашок для чоловіків.

Люди з проблемами здоров’я повинні обговорити зі своїм лікарем кількість споживаної рідини для них.