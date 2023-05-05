Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини здоров’я

Опитування показало зростання рівня стресу в українців

5 Травня 2023, 13:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стрес сльози жінка прощання
Джерело: Depositphotos

Компанія Gradus Research у рамках проєкту “Градус суспільства під час війни” провела наприкінці квітня 2023 року восьму хвилю дослідження, під час якої у респондентів, зокрема, запитали, які емоційні стани вони переживають.

– Дослідження показало спектр емоцій і станів, що переважають у настроях респондентів останнім часом, – ідеться в повідомленні компанії.

За словами соціологів, з огляду на тривалість повномасштабної війни та ситуації невизначеності, очікувано, що більше людей відчувають дуже високий або високий рівень суб’єктивного стресу – про це повідомили 88%, за того, що в попередніх двох хвилях опитування було 84%.

Читайте також:
психологСтреси війни: почуття військового, коли він вперше вбиває ворога

Якщо конкретизувати емоції та стани, то найпоширенішою є втома – її відзначає половина опитаних, але водночас 43% мають почуття надії. Серед інших найчастіших станів – напруження (42%), роздратування (31%), обережність (28%) та гнів (27%).

Джерело: Gradus Research

Теги
Війна в Україні Опитування Стрес
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь