Військовий психолог Ольга Швець у коментарі одному з провідних українських інформагентств розповіла, що переживає військовий, коли він вперше вбиває ворога.

– Завдання військового психолога полягає в підготовці бійця до всіх можливих на війні ситуацій. Серед яких полон, стрес, емоційне напруження та перший постріл у ворога, – каже Ольга.

За її словами, під час такої розмови психолог обов’язково проговорює, що наші воїни стріляють не в людей. Вони стріляють у ворога. Якщо не вистрілити в потрібний момент, ворог вб’є тебе.

Зараз дивляться

Фахівець зазначає, що в умовах сучасної війни рідко буває, коли боєць дивиться ворогові в очі і стріляє. Адже зараз в основному це кулеметні, гранатометні, мінометні постріли, тобто віддалені, з певної відстані.

Ольга Швець зізналася, що за свою практику їй доводилося говорити з людьми про моменти першого пострілу.

– Вони кажуть, що дуже важко в перший раз. Потім починаєш ставитися до цього як до роботи. Може трапитися так, що ти просто завмираєш. Але сумніватися не можна, інакше ти мертвий, – пояснює вона.

За словами військового психолога, в 2014 році питання вбивства ворога обговорювали після того, як це сталося вперше. Зараз же з військовими про це говорять безпосередньо під час психологічної підготовки.