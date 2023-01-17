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Психологія

Емоційний ступор через війну: психолог про симптоми розладу адаптації

17 Січня 2023, 11:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Психолог-практик Ганна Груба на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла про симптоми порушення адаптації в умовах війни, коли людина ніяк не може вийти з емоційного ступору.

За словами Ганни, кризові обставини змушують нас адаптуватися до того, чого ми не хотіли, не готувалися і не планували. Це не завжди легко, тому що зміни в звичному житті є складним випробуванням для більшості людей.

– У кожного з нас є своє місце, де тепло, тихо, затишно і все зрозуміло. У момент втрати цього місця людина проходить багато стадій, щоб нарешті відчути душею і тілом, що вціліла і адаптувалася. Посередині цього шляху людині властиво зависати в ступорі, – пояснює психолог.

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За її словами, реакція кожної людини на однакові стресові події є абсолютно різною. Це залежить від багатьох факторів, враховуючи вік, темперамент, попередні травматичні епізоди, тобто повний анамнез життя.

На які симптоми розладу адаптації потрібно звернути увагу:

  • нездатність справлятися з обов’язками;
  • розгубленість у важких ситуаціях;
  • поганий настрій протягом декількох тижнів;
  • почуття тривоги;
  • соціальна відчуженість;
  • безсоння;
  • значне зниження якості працездатності;
  • емоційна нестабільність;
  • схильність до спалахів агресії і нездатність її регулювати (раніше вдавалося, а зараз – ні).

Турбота про себе – це пильна увага до своїх емоційних проявів і свідома допомога собі. Кожна наша реакція має значення. Тому, якщо виникають побоювання з приводу прояву тих чи інших симптомів, не соромтеся звертатися за допомогою до профільних фахівців, закликає психолог.

Джерело: Психологічна підтримка

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Війна в Україні Поради психолога психічні розлади
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