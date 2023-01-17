Психолог-практик Анна Грубая на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала о симптомах нарушения адаптации в условиях войны, когда человек никак не может выйти из эмоционального ступора.

По словам Анны, кризисные обстоятельства вынуждают нас адаптироваться к тому, чего мы не хотели, не готовились и не планировали. Это не всегда легко, потому что изменения в привычной жизни являются сложным испытанием для большинства людей.

— У каждого из нас есть свое место, где тепло, тихо, уютно и все понятно. В момент потери этого места человек проходит много стадий, чтобы наконец почувствовать душой и телом, что уцелел и адаптировался. Посередине этого пути человеку свойственно зависать в ступоре, — объясняет психолог.

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По ее словам, реакция каждого человека на одинаковые стрессовые события является абсолютно разной. Это зависит от многих факторов, учитывая возраст, темперамент, предыдущие травматические эпизоды, то есть полный анамнез жизни.

На какие симптомы расстройства адаптации нужно обратить внимание:

неспособность справляться с обязанностями;

растерянность в трудных ситуациях;

плохое настроение в течение нескольких недель;

чувство тревоги;

социальная отчужденность;

бессонница;

значительное снижение качества работоспособности;

эмоциональная нестабильность;

склонность к вспышкам агрессии и неспособность ее регулировать (раньше удавалось, а сейчас – нет).

Забота о себе — это пристальное внимание к своим эмоциональным проявлениям и сознательная помощь себе. Каждая наша реакция имеет значение. Поэтому, если возникают опасения по поводу проявления тех или иных симптомов, не стесняйтесь обращаться за помощью к профильным специалистам, призывает психолог.

Источник: Психологическая поддержка