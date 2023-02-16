Военный психолог Ольга Швец в комментарии одному из ведущих украинских информагентств рассказала, что переживает военный, когда он впервые убивает врага.

— Задача военного психолога состоит в подготовке бойца ко всем возможным на войне ситуациям. Среди которых пленение, стресс, эмоциональное напряжение и первый выстрел во врага, — говорит Ольга.

По ее словам, во время такого разговора психолог обязательно проговаривает, что наши воины стреляют не в людей. Они стреляют во врага. Если не выстрелить в нужный момент, враг убьет тебя.

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Специалист отмечает, что в условиях современной войны редко бывает, когда боец смотрит врагу в глаза и стреляет. Ведь сейчас в основном это пулеметные, гранатометные, минометные выстрелы, то есть отдаленные, с определенного расстояния.

Ольга Швец призналась, что за свою практику ей приходилось говорить с людьми о моментах первого выстрела.

— Они говорят, что очень тяжело в первый раз. Потом начинаешь относиться к этому как к работе. Может случиться так, что ты просто замираешь. Но сомневаться нельзя, иначе ты мертв, — объясняет она.

По словам военного психолога, в 2014 году вопрос убийства врага обсуждали после того, как это произошло впервые. Сейчас же с военными об этом говорят непосредственно во время психологической подготовки.