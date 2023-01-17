Государство предоставит помощь психологов всем украинцам, которые пострадали во время войны. Это будет услуга на уровне общенациональной системы здравоохранения. Всеми министерствами Украины уже проводится соответствующая большая работа.

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская в своем выступлении в рамках дискуссионной программы Ukraine is you в Давосе.

— Всем украинцам сегодня нелегко. Но есть люди, которые пережили действительно страшные события, видели гибель близких, остались без крыши над головой, — отметила первая леди.

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Она напомнила, что в Украине уже сейчас разрабатывается большая Национальная программа психологической помощи и психосоциальной поддержки, которая будет доступна для всех и каждого.

— Уже заканчивается разработка коммуникационной кампании, которая должна будет рассказать украинцам, почему это важно, что делать, как вести себя, чтобы избежать страшных последствий, — сказала Зеленская.

Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки – инициатива первой леди Елены Зеленской. Цель — помочь гражданам преодолеть стресс, связанный с войной, и последствия травматических событий, предотвратить развитие психических расстройств.

Разработку и внедрение программы координирует Министерство здравоохранения в тесном взаимодействии с украинскими и зарубежными специалистами. Инициатива реализуется при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Фото: Офис Президента