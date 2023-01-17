Держава надасть допомогу психологів усім українцям, які постраждали під час війни. Це буде послуга на рівні загальнонаціональної системи охорони здоров’я. Всіма міністерствами України вже проводиться відповідна велика робота.

Про це заявила перша леді Олена Зеленська у своєму виступі в рамках дискусійної програми Ukraine is you в Давосі.

– Всім українцям сьогодні нелегко. Але є люди, які пережили дійсно страшні події, бачили загибель близьких, залишилися без даху над головою, – зазначила перша леді.

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Вона нагадала, що в Україні вже зараз розробляється велика Національна програма психологічної допомоги та психосоціальної підтримки, яка буде доступна для всіх і кожного.

– Вже закінчується розробка комунікаційної кампанії, яка повинна буде розповісти українцям, чому це важливо, що робити, як поводитися, щоб уникнути страшних наслідків, – сказала Зеленська.

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської. Мета – допомогти громадянам подолати стрес, пов’язаний з війною, і наслідки травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів.

Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я в тісній взаємодії з українськими та зарубіжними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Фото: Офіс Президента