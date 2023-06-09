Група австралійських учених з Інституту медичних досліджень Гарвана під час дослідження виявила, що стрес спричиняє зміни в мозку, які змушують їсти більше, посилюють потяг до солодкої, дуже смачної їжі та призводять до збільшення ваги.

На думку вчених, стрес пригнічує природну реакцію мозку на відчуття ситості, що призводить до безперервних сигналів, які спонукають їсти смачнішу їжу. Це відбувається в частині мозку, званій латеральною вуздечкою, яка під час активації зазвичай послаблює сигнали винагороди.

– Результати показують, що стрес може переважати над природною реакцією мозку, яка зменшує задоволення, що отримується від їжі, а це означає, що мозок постійно винагороджується їжею, – каже професор Херцог.

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Тоді як деякі люди їдять менше під час стресу, більшість їсть більше, ніж зазвичай, і обирає продукти, багаті калоріями, з високим вмістом цукру і жиру.

Щоб зрозуміти, що рухає цими звичками в їжі, команда досліджувала на моделях мишей, як різні ділянки мозку реагують на хронічний стрес при різних дієтах.

– Ми виявили, що стресовані миші на дієті з високим вмістом жирів набирали вдвічі більше ваги, ніж миші на тій самій дієті, але ті, що не зазнавали стресу, – пояснює провідний автор дослідження доктор Кенні Чі Кін Іп.

Дослідники виявили, що в основі набору ваги лежить молекула NPY, яку мозок природним чином виробляє у відповідь на стрес. Коли вчені заблокували NPY, миші споживали менше комфортної їжі, що призводило до меншого набору ваги.

– Це дослідження підкреслює, наскільки сильно стрес може поставити під загрозу здоровий енергетичний обмін, – каже професор Херцог.

За його словами, це нагадування про те, що потрібно уникати стресового способу життя, і, що особливо важливо, якщо ви маєте справу з тривалим стресом, намагайтеся дотримуватися здорової дієти і виключіть нездорову їжу.