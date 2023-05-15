Команда вчених із Нідерландів під час системного аналізу даних виокремила найкращі напої, які знижують рівень стресу і покращують сон.

Дослідники виявили, що якість, ефективність і тривалість сну можна поліпшити за допомогою кількох видів чаю. Зокрема, зелений чай, німецька ромашка, лаванда, троянда, жасмин і пасифлора виявилися потужними засобами.

– Наше дослідження показало, що дивовижна кількість різних видів чаю може знизити стрес і привести до кращого сну. Настої трав’яних чаїв відомі своїми заспокійливими властивостями, – зазначив автор дослідження Тім Бонд.

За його словами, результати підтверджують, що зелений чай, улун і типова британська чашка чаю справляють враження навіть за умови вживання лише двох чашок на день.

– Активні сполуки в чаї, такі як поліфеноли, L-теанін, теафлавіни і теарубігіни, чинять прямий вплив на мозок, допомагаючи активувати шляхи, які знижують стрес і створюють спокій і розслаблення, – пояснив Бонд.

Водночас співавтор дослідження Гілл Дженкінс попередив про згубні наслідки для здоров’я занадто короткого сну.

– Було виявлено, що сон менше шести годин на добу підвищує рівень С-реактивного білка, що вказує на те, що організм бореться із запаленням, – зазначив Дженкінс.

За його словами, сон менше семи годин на добу пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку діабету II типу, ожиріння, гіпертонії, депресії та порушення імунної функції.

У короткостроковій перспективі погана якість сну впливає на когнітивні функції та виконання завдань, посилює відчуття втоми та перешкоджає ухваленню рішень.

Джерело: Express