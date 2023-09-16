Ізраїльські вчені довели, що третина людей з нормальною вагою страждають на ожиріння, оскільки підвищений відсоток жиру в їхньому організмі загрожує метаболічними розладами.

Це відкриття дослідників медичного факультету університету Тель-Авіва змушує по-новому ставитися до проблеми ожиріння і пов’язаних із ним порушень здоров’я.

Доведено, що відсоток жиру в організмі є надійнішим показником загального стану здоров’я людини та ризику кардіометаболічних захворювань, ніж широко використовуваний індекс маси тіла (ІМТ).

Зараз дивляться

Дослідження – найбільше у своєму роді, яке будь-коли проводили в Ізраїлі, засноване на даних Центру харчування Яіра Лахава в Тель-Авіві.

Учені проаналізували антропометричні дані 3 тис. ізраїльських жінок і чоловіків, накопичені за кілька років: показники ІМТ, вимірювання складу тіла, включно з вмістом жиру, і кардіометаболічні маркери крові.

Було виявлено, що близько третини учасників, а це 1 тис. осіб, мали вагу в межах нормального діапазону.

Але… З них 38,5% жінок і 26,5% чоловіків були ідентифіковані як такі, що страждають на ожиріння з нормальною вагою.

Водночас у 30% чоловіків і 10% жінок із надмірною масою тіла було виявлено нормальний відсоток жиру в організмі.

Невідповідність між двома показниками породила явище, зване парадоксом ожиріння за нормальної ваги.

– Саме підвищений вміст жиру може спричинити потенційно небезпечні для життя хвороби серця, діабет, ожиріння печінки, дисфункцію нирок і багато чого іншого, – каже професор Іфтах Гепнер.

Результати дослідження вказують на те, що людей із нормальною вагою, але з надлишком жиру в організмі медицина не помічає, вони не отримують жодного лікування.

За словами Гепнера, таке уявне благополуччя піддає цих людей ще більшому ризику кардіометаболічних захворювань.

Дослідники впевнені, що відсотковий вміст жиру в організмі має стати переважним стандартом здоров’я для запобігання захворюванням і ранній смертності.

Джерело: Sci Tech Daily