Ізраїльські вчені довели, що третина людей з нормальною вагою страждають на ожиріння, оскільки підвищений відсоток жиру в їхньому організмі загрожує метаболічними розладами.
Це відкриття дослідників медичного факультету університету Тель-Авіва змушує по-новому ставитися до проблеми ожиріння і пов’язаних із ним порушень здоров’я.
Доведено, що відсоток жиру в організмі є надійнішим показником загального стану здоров’я людини та ризику кардіометаболічних захворювань, ніж широко використовуваний індекс маси тіла (ІМТ).
Дослідження – найбільше у своєму роді, яке будь-коли проводили в Ізраїлі, засноване на даних Центру харчування Яіра Лахава в Тель-Авіві.
Учені проаналізували антропометричні дані 3 тис. ізраїльських жінок і чоловіків, накопичені за кілька років: показники ІМТ, вимірювання складу тіла, включно з вмістом жиру, і кардіометаболічні маркери крові.
Було виявлено, що близько третини учасників, а це 1 тис. осіб, мали вагу в межах нормального діапазону.
Але… З них 38,5% жінок і 26,5% чоловіків були ідентифіковані як такі, що страждають на ожиріння з нормальною вагою.
Водночас у 30% чоловіків і 10% жінок із надмірною масою тіла було виявлено нормальний відсоток жиру в організмі.
Невідповідність між двома показниками породила явище, зване парадоксом ожиріння за нормальної ваги.
– Саме підвищений вміст жиру може спричинити потенційно небезпечні для життя хвороби серця, діабет, ожиріння печінки, дисфункцію нирок і багато чого іншого, – каже професор Іфтах Гепнер.
Результати дослідження вказують на те, що людей із нормальною вагою, але з надлишком жиру в організмі медицина не помічає, вони не отримують жодного лікування.
За словами Гепнера, таке уявне благополуччя піддає цих людей ще більшому ризику кардіометаболічних захворювань.
Дослідники впевнені, що відсотковий вміст жиру в організмі має стати переважним стандартом здоров’я для запобігання захворюванням і ранній смертності.
Джерело: Sci Tech Daily