Варикоз – одне з найрозповсюдженіших захворювань вен. Цю проблему вважають косметичною та часто лікують кремами, але насправді вона є медичною і пов’язана з іншими захворюваннями.

Варикозна хвороба – це захворювання, що проявляється нерівномірним розширенням вен, зміною їх форми. Хвороба розвивається поступово і може бути як у жінок, так і у чоловіків.

Лікар-флеболог та судинний хірург Ліна Гріншпун розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання, як виявити перші симптоми варикозної хвороби та які сучасні операції дозволяють ходити одразу після процедури.

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Що провокує виникнення варикозу

Варикозне розширення (варикозна хвороба) вен може виникати внаслідок перебудови венозних стінок, а також через застій крові у венах і її зворотний хід.

Лікар стверджує, що схрещування ніг під час сидіння, а також носіння підборів не може викликати варикоз. Але, якщо у людини вже є хвороба, то це може погіршити стан вен.

– Старайтеся під час сидіння змінювати одну ногу на іншу, якщо ви їх схрещуєте, а якщо носите підбори – то краще чергуйте взуття на низькій підошві та високій. Але якщо у вас є варикозна хвороба, слід не носити довгий час високі підбори, бо це тільки погіршить стан здоров’я, – зазначає лікар.

Також лікар зазначила, що варикоз загрожує людям, які більшість часу проводять у стоячому чи сидячому положенні.

– Коли ми довго сидимо або стоїмо, в організмі збільшується венозне навантаження та утворюється венозний застій. А коли людина починає ходити, то венозний тиск зменшується, – каже Гріншпун.

Перші симптоми варикозу

набряки ніг;

тяжкість ближче до вечора;

судоми вночі;

наявні перші варикозні розширення, контури вен і вони випирають;

помітна судинна сітка;

генетика.

– Якщо людина помітила ці симптоми, то не варто сподіватися, що вони пройдуть без лікування. Слід зверутися до флеболога або судинного хірурга, – зазначила лікар.

Операція під час варикозу

Оперативне лікування – це єдиний метод лікування варикозу. Лікар зазначає, що мазі в домашніх умовах без консультації лікаря не зможуть відновити роботу клапанів у венах.

Спеціаліст радить звернутися по допомогу на ранніх стадіях, коли є більший шанс позбутися цієї проблеми швидко і безболісно.

Після звернення пацієнта лікар робить всю необхідну діагностику і потім обирає найбільш ефективний спосіб лікування. Це може бути лазерна абляція, радіочастотна абляція або пінне склерозування, коли у вену вводять склерозант, який руйнує хворі вени. Всі процедури проводять під місцевою анестезією, тобто пацієнт перебуває у свідомості.

– Після процедур людина може через годину встати на ноги і спокійно піти додому, – запевняє Гріншпун.

Чи може повернутися варикоз після операції

Лікар стверджує, що після операції є ризик нового захворювання вен.

– Коли людина проходить лікування, їй прибирають вени, які не виконують свої функції і є джерелом проблем. Але є інші здорові вени, які треба зберігати завдяки правильному способу життя, а якщо цього не робити, то проблема повернеться, – каже спеціаліст.

Спорт і варикоз

Коли у людини вже стоїть діагноз варикоз, лікар радить:

додати прогулянки;

велоспорт;

плавання;

йогу;

кардіонавантаження.

– Єдине, чим точно не можна займатися – це підіймати вагу. Статичні навантаження з вагою згубно впливаютьсь на перебіг хвороби, – застерегла флеболог.

Вагітність і варикоз

У вагітних жінок є великий ризик набути варикозну хворобу, через стрімке набирання ваги та гормональний дисбаланс. Крім того, росте плід і збільшується матка, що призводить до збільшення венозного тиску.

– Вагітні мають носити компресійні панчохи, і народжувати також слід у них, щоб запобігти варикозу, – стверджує лікар.

Варикоз і коронавірус

Коронавірус провокує тромбоутворення, особливо у людей, які мають цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, варикозну хворобу.

Пацієнт з коронавірусом має попереджати спеціаліста, який його лікує, що у нього є хронічні хвороби. Тоді лікар одразу внесе відповідні препарати у протокол лікування.

Профілактика варикозу