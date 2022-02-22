Часто головные боли не воспринимают как серьезные расстройства, поскольку они в основном имеют эпизодический характер, не приводят к смерти и не заразные.

Они являются одними из наиболее распространенных расстройств нервной системы. Мигрень, головная боль напряжения и кластерная головная боль приводят к высоким уровням инвалидности и ухудшению состояния здоровья людей.

В центре общественного здравоохранения объяснили, что головная боль напряжения является самым распространенным типом первичной головной боли. Об эпизодических приступах такой боли сообщают до 70% людей. Ее механизм может быть связан со стрессом или скелетно-мышечными проблемами шеи.

Кластерная головная боль — сильная боль, которая чаще присуща мужчинам от 20 до 50 лет, имеющим вредные привычки, сопровождается сильным возбуждением, слезливостью глаз, отеком в носу и локализуется в одном месте головы.

Мигрень — пульсирующая головная боль с одной стороны головы. По данным ВОЗ, мигрень занимает второе место среди заболеваний у женщин в возрасте 15-44 лет, которые чаще всего обуславливают потерю трудоспособности. Для мигрени характерны рецидивирующие приступы на протяжении всей жизни.

— Низкие показатели обращения за медпомощью указывают на то, что многие люди, которые страдают от головной боли, не знают о существовании эффективного лечения. По оценкам, 50% людей с головными болями занимаются самолечением, — отметили в ЦОЗ.

Как избежать головной боли

1. Избегайте триггеров головной боли.

Ведите дневник, чтобы определить, что именно вызывает у вас головную боль. Записывайте подробную информацию всякий раз, как у вас болит голова, например, когда именно боль началась, чем вы в то время занимались, и как долго она длилась.

2. Высыпайтесь и соблюдайте режим сна.

В среднем взрослому человеку требуется от семи до восьми часов сна в сутки. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Поговорите со своим врачом, если у вас есть нарушения сна, такие как храп.

3. Не пропускайте приемы пищи.

Боль от голода вызывает низкий уровень глюкозы в крови и напряжение мышц. Ешьте здоровую пищу примерно в одно и то же время каждый день. Похудейте, если у вас избыточный вес.

4. Пейте достаточно воды ежедневно.

Даже легкое обезвоживание может привести к проблемам. Поставьте себе цель выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы избавиться от головной боли. Ограничьте употребление алкогольных напитков и с содержанием кофеина, поскольку они могут обезвоживать.

5. Имейте регулярную физическую активность.

Регулярная физическая активность может улучшить ваше общее состояние, снизить стресс и избавить от головной боли. Выберите занятия, которые вам нравятся, например, ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Чтобы избежать травм, начинайте постепенно.

6. Меньше стресуйте.

Стресс — частый триггер хронической головной боли. Будьте организованы. Упростите свой график. Планируйте заранее. Оставайтесь позитивными. Попробуйте методы снятия стресса, такие как йога или медитация.

7. Уменьшите количество кофеина.

Хотя некоторые лекарства против головной боли содержат кофеин, потому что он может быть полезным для ее уменьшения, однако он также может усилить боль. Постарайтесь минимизировать количество кофеина или исключить его из своего рациона.

8. Бросьте курить.

Никотин, запах сигаретного дыма и пассивное курение — все это триггеры мигрени и кластерной головной боли. Каждый час, день, месяц и год без сигарет — шаг к улучшению здоровья.

9. Откажитесь от алкоголя.

Он может стать причиной головной боли в прямом и переносном смысле. В ЦОЗ подчеркнули, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение недуга. В любом случае, если боль появилась внезапно, очень сильная или длительная, а также сопровождается другими опасными симптомами, обратитесь к специалисту.

Источник: ЦОЗ