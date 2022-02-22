Часто головні болі не сприймають як серйозні розлади, оскільки вони переважно мають епізодичний характер, не призводять до смерті й не заразні.

Вони є одними з найбільш поширених розладів нервової системи. Мігрень, головний біль напруги і кластерний головний біль призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я людей.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, що головний біль напруги є найпоширенішим типом первинного головного болю. Про епізодичні нападати такого болю повідомляють до 70% людей. Його механізм може бути пов’язаний зі стресом або скелетно-м’язовими проблемами шиї.

Кластерний головний біль — сильний біль, частіше притаманний чоловікам від 20 до 50 років, які мають шкідливі звички, супроводжується сильним збудженням, слізливістю очей, набряком у носі та локалізується в одному місці голови.

Мігрень — пульсуючий головний біль з одного боку голови. За даними ВООЗ, мігрень посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15-44 років, які найчастіше зумовлюють втрату працездатності. Для мігрені характерні рецидивні напади протягом усього життя.

– Низькі показники звернення по медичну допомогу вказують на те, що багато людей, які страждають від головного болю, не знають про існування ефективного лікування. За оцінками, 50% людей із головними болями займаються самолікуванням, – зазначили у ЦГЗ.

Як уникнути головного болю

1. Уникайте тригерів головного болю.

Ведіть щоденник, щоб визначити, що саме викликає у вас головний біль. Записуйте детальну інформацію щоразу, як у вас болить голова, наприклад, коли саме біль почався, чим ви в той час займалися і як довго він тривав.

2. Висипайтеся й дотримуйтесь режиму сну.

У середньому дорослій людині потрібно від семи до восьми годин сну на добу. Краще лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня. Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас є порушення сну, наприклад, хропіння.

3. Не пропускайте прийоми їжі.

Біль від голоду спричиняє низький рівень глюкози в крові й напруження м’язів. Їжте здорову їжу приблизно в один і той же час щодня. Схудніть, якщо ви маєте надмірну вагу.

4. Пийте щодня достатньо води.

Навіть легке зневоднення може призвести до проблем. Поставте собі за мету випивати вісім склянок води на день, щоби позбутися головного болю. Обмежте вживання алкогольних напоїв і з вмістом кофеїну, оскільки вони можуть зневоднювати.

5. Майте регулярну фізичну активність.

Регулярна фізична активність може поліпшити ваш загальний стан, знизити стрес і позбавити від головного болю. Виберіть заняття, які вам подобаються, наприклад, ходьбу, плавання або їзду на велосипеді. Щоб уникнути травм, починайте поступово.

6. Менше стресуйте.

Стрес — частий тригер хронічного головного болю. Будьте організовані. Спростіть свій графік. Плануйте заздалегідь. Залишайтеся позитивними. Спробуйте методи зняття стресу, зокрема йогу або медитацію.

7. Зменшіть кількість кофеїну.

Хоча деякі ліки проти головного болю містять кофеїн, бо він може бути корисним для його зменшення, проте він також може біль посилити. Постарайтеся мінімізувати кількість кофеїну або виключити його зі свого раціону.

8. Киньте курити.

Нікотин, запах сигаретного диму й пасивне куріння — усе це тригери мігрені і кластерного головного болю. Кожна година, день, місяць та рік без сигарет — крок до покращення здоров’я.

9. Відмовтеся від алкоголю.

Він може стати причиною головного болю в прямому й переносному сенсі. У ЦГЗ наголосили, що безпечної дози алкоголю не існує.

Профілактика завжди простіша й дешевша, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з’явився раптово, дуже сильний або довготривалий, а також супроводжується іншими небезпечними симптомами, зверніться до фахівця.

Джерело: ЦГЗ