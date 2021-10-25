Лазерная коррекция зрения — это наиболее эффективный и безопасный метод восстановления зрения. Процедура дает возможность видеть без очков и контактных линз.

Врач-офтальмолог Александра Ярыга рассказала Фактам ICTV о том, в каких случаях используют лазерную коррекцию, как проходит процедура и каковы ее преимущества.

Что такое лазерная коррекция зрения

Лазерная коррекция зрения — это операция, которая изменяет форму роговицы — передней поверхности глаза. Лазер, в зависимости от аномалии рефракции (например, близорукость, дальнозоркость, астигматизм), “шлифует” роговицу и делает ее условно “идеальной” для пациента.

Показания к лазерной коррекции: желание пациента не носить очки, контактные линзы, противопоказания к ношению линз, нарушения рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм).

— На самом деле лазерная коррекция в некотором смысле — косметическая процедура, поскольку позволяет видеть без очков. Но действительно ли стоит пациенту делать соответствующую операцию — должен определять компетентный хирург-офтальмолог, — отметила врач.

Также существуют определенные противопоказания:

воспалительные процессы глаза;

беременность, период лактации;

патологии роговицы, катаракта, глаукома, отслойка сетчатки;

диабет в тяжелой форме и системные заболевания организма;

очень тонкая роговица глаза;

нестабильная рефракция.

Преимущества процедуры

– Не все в 21 веке готовы ходить в очках и даже в линзах постоянно. Но есть категория пациентов, которая, к сожалению, очень плохо видит без средств коррекции. К счастью, часто эту проблему может решить лазерная коррекция зрения, – утверждает офтальмолог.

По ее словам, после операции человек может не ограничивать себя, делать то, что нравится, и четко видеть то, что близко и издали.

Очки могут ломаться, запотевать, в них достаточно некомфортно ходить постоянно. Также есть свои нюансы с ношением линз, в них нельзя посещать душ, сауну, бассейн и другие водоемы.

Попадание на улице обычной пыли в глаза с контактными линзами может привести к значительному дискомфорту. Когда пациент носит контактные линзы несколько лет и не соблюдает правила гигиены, в глазах может начаться хронический воспалительный процесс. Поэтому довольно часто это требует использования только очков.

— Лазерная коррекция – это когда человек видит все четко и при этом ему ничего не мешает. Нет никаких противопоказаний. Но если человек придерживается рекомендаций врача, у него правильно подобраны очки или линзы – это не ухудшит состояние его здоровья, — подчеркнула специалистка.

В каких случаях не стоит делать лазерную коррекцию

Если человек решил улучшить свое зрение, то прежде всего необходимо выбрать врача, которому можно доверять. Перед операцией хирург должен внимательно оценить состояние пациента.

Александра утверждает, что иногда выполненная лазерная коррекция, несмотря на противопоказания, может привести к хроническому воспалению глаза и другим проблемам со зрением.

— Конечно, не все может быть идеально. Если неисправна техника, неквалифицированный специалист или же неадекватный пациент, то во время операции могут произойти не очень приятные вещи, — говорит она.

Например, лазер может повредить глаз, нарушить целостность тканей.

Как подготовиться к лазерной коррекции

За две недели до процедуры нельзя носить контактные линзы. Во время консультации обязательно должна проводиться кератотопография (обследование роговицы глаза). Ее делают для того, чтобы убедиться, что у человека нет противопоказаний к коррекции.

Женщинам также рекомендуется за две недели снимать нарощенные ресницы. Также, чтобы стабилизировать переднюю поверхность глаза, до операции необходимо использовать увлажняющие капли без консервантов.

Как проходит процедура

Перед операцией врачи еще раз проверяют основные показатели зрения, состояния роговицы и другие важные нюансы. Используется местная анестезия — глаз обезболивают каплями.

Пациенту в операционной устанавливают векорасширитель, чтобы исключить моргание во время манипуляций и работы лазера. Человек находится в сознании и должен внимательно выполнять команды хирурга.

После процедуры возможны дискомфортные явления, такие как: жжение в глазах, слезотечение и ощущение тумана перед глазами. Поэтому врачи советуют не садиться за руль.

Послеоперационный период длится до месяца. В течение двух недель запрещается тереть глаза, купаться в водоемах, ходить в бассейн или сауну. Девушкам не рекомендуется наращивать ресницы и использовать декоративную косметику для глаз. Пациенты обязательно должны выполнять рекомендации врача и капать специальные капли для глаз.

Сколько действует лазерная коррекция

Чаще всего лазерную коррекцию делают люди с близорукостью. После операции они начинают хорошо видеть. Однако с возрастом у всех людей ухудшается состояние глаз, и пациенты после коррекции — не исключение.

— Мы часто замечали, что бабушкам и дедушкам, чтобы почитать, нужно надеть очки для зрения, — добавила врач.

Вот и людям после лазерной коррекции примерно после 40 лет необходимо будет надевать очки для чтения. Но вдаль у них будет сохраняться хорошее зрение. Это физиологический процесс у всех людей.