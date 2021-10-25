Лазерна корекція зору – це найбільш ефективний і безпечний метод відновлення зору. Процедура дає можливість бачити без окулярів і контактних лінз.

Лікарка-офтальмолог Олександра Ярига розповіла Фактам ICTV про те, у яких випадках використовують лазерну корекцію, як проходить процедура та які її переваги.

Що таке лазерна корекція зору

Лазерна корекція зору – це операція, яка змінює форму рогівки – передньої поверхні ока. Лазер, залежно від аномалії рефракції (наприклад, короткозорість, далекозорість, астигматизм), “шліфує” рогівку і робить її умовно “ідеальною” для пацієнта.

Показання до лазерної корекції: бажання пацієнта не носити окуляри, контактні лінзи, протипоказання до носіння лінз, порушення рефракції (міопія, гіперметропія, астигматизм).

– Насправді лазерна корекція у певному сенсі – косметична процедура, оскільки дозволяє бачити без окулярів. Та чи справді варто пацієнту робити відповідну операцію – повинен визначати компетентний хірург-офтальмолог, – зазначила лікарка.

Також існують певні протипоказання:

запальні процеси ока;

вагітність, період лактації;

патології рогівки, катаракта, глаукома, відшарування сітківки;

діабет у важкій формі та системні захворювання організму;

дуже тонка рогівка ока;

нестабільна рефракція.

Переваги процедури

– Не всі у 21 столітті готові ходити в окулярах та навіть у лінзах постійно. Але є категорія пацієнтів, яка, на жаль, дуже погано бачить без засобів корекції. На щастя, часто цю проблему може вирішити лазерна корекція зору, – стверджує офтальмолог.

За її словами, після операції людина може не обмежувати себе, робити те, що подобається, та чітко бачити те, що близько та здалеку.

Окуляри можуть ламатися, запотівати, в них досить некомфортно ходити постійно. Так само є свої нюанси з носінням лінз, в них не можна відвідувати душ, сауну, басейн та інші водойми.

Потрапляння на вулиці звичайної пилюки в око з контактними лінзами може призвести до значного дискомфорту. Коли пацієнт носить контактні лінзи кілька років та не дотримується правил гігієни, в очах може розпочатися хронічний запальний процес. Тому досить часто це вимагає використання лише окулярів.

– Лазерна корекція – це коли людина бачить всі чітко і водночас їй нічого не заважає. Немає жодних протипоказань. Але якщо людина дотримується рекомендацій лікаря, у неї правильно підібрані окуляри чи лінзи – це не погіршить стан її здоров’я, – наголосила спеціалістка.

Чому не варто робити лазерну корекцію

Якщо людина вирішила покращити свій зір, то насамперед необхідно обрати лікаря, якому можна довіряти. Перед операцією хірург має уважно оцінити стан пацієнта.

Олександра стверджує, що іноді виконана лазерна корекція попри протипокази може призвести до хронічного запалення ока та інших проблем із зором.

– Звичайно, не все може бути ідеально. Якщо несправна техніка, некваліфікований спеціаліст або ж неадекватний пацієнт, то під час операції можуть статися не дуже приємні речі, – каже вона.

Наприклад, лазер може пошкодити око, порушити цілісність тканин.

Як підготуватися до лазерної корекції

За два тижні до процедури не можна носити контактні лінзи. Під час консультації обов’язково має проводитися кератотопографія (обстеження рогівки ока). Її роблять для того, щоб переконатися, що у людини немає протипоказань до корекції.

Жінкам також рекомендується за два тижні знімати нарощені вії. Також, щоб стабілізувати передню поверхню ока, до операції необхідно використовувати зволожувальні краплі без консервантів.

Як проходить процедура

Перед операцією лікарі ще раз перевіряють основні показники зору, стану рогівки та інші важливі нюанси. Використовується місцева анестезія – око знеболюють краплями.

Пацієнту в операційній встановлюють повікорозширювач, щоб унеможливити моргання під час маніпуляцій та роботи лазера. Людина знаходиться у свідомості та має уважно виконувати команди хірурга.

Після процедури можливі дискомфортні явища, такі як: печіння в очах, сльозотеча та відчуття туману перед очима. Тому лікарі радять не сідати за кермо.

Післяопераційний період триває до місяця. Протягом двох тижнів забороняється терти очі, купатись у водоймах, ходити до басейну або сауни. Дівчатам не рекомендується нарощувати вії та використовувати декоративну косметику для очей. Пацієнти обов’язково мають виконувати рекомендації лікаря та крапати спеціальні краплі для очей.

Скільки діє лазерна корекція

Найчастіше лазерну корекцію роблять люди з короткозорістю. Після операції вони починають добре бачити. Проте з віком у всіх людей погіршується стан очей, і пацієнти після корекції – не виняток.

– Ми часто помічали, що бабусям та дідусям, щоб почитати, потрібно одягнути окуляри для зору, – додала лікарка.

От і людям після лазерної корекції приблизно після 40 років необхідно буде одягати окуляри для читання. Але у далеч в них зберігатиметься гарний зір. Це фізіологічний процес у всіх людей.