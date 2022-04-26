В последнее время увеличилось количество пациентов, которое жалуется на запоры. Методы борьбы у каждого разные и далеко не всегда успешные.

Врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, почему может возникать запор и как самостоятельно от него избавиться.

Почему возникает запор

По словам специалиста, изменение пищевых привычек (недостаточное употребление клетчатки, увеличение в рационе продуктов, вызывающих запоры (бананы, хлебобулочные изделия, картофель), нерегулярное питание, дефицит жидкости — теперь одна из самых распространенных проблем.

Кроме того, замедление мотороно-эвакуаторной функции (возникающих вследствие нарушения иннервации, стрессов, функциональных расстройств, приема медикаментов (успокоительные, антидепрессанты, препараты железа, висмута и тому подобное) также может вызывать запор.

Врач добавила, что к причинам относятся механические (анатомические особенности, которые могут дать о себе знать на фоне первых двух групп причин), воспалительные заболевания ЖКТ, новообразования, сужения просвета кишечника в результате оперативных вмешательств, воспаления).

Как избавиться от запора в домашних условиях

Белинская советует наладить питание по мере возможностей. В рацион необходимо добавить продукты, которые имеют слабительный эффект: абрикосы, авокадо, ананас, брокколи, виноград, вишня, горох, дыня, кисломолочные продукты (йогурт, кефир), кабачок, капуста, помидор, растительные масла, свекла, тыква, фасоль, шпинат, яблоко.

Также нужно восстановить питьевой режим.

— Если вы уверены, что в рационе не хватает клетчатки и это является причиной запора, можно добавить псилиум или обычную клетчатку, которую можно приобрести в супермаркете или аптеке, — отметила она.

По словам врача, в домашних условиях можно однократно применить микроклизму: Энема-села, Микролакс или глицериновую свечу.

Если эти методы неэффективны, стоит обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты на основе лактулозы, макрогола или другие.

Во время запора не стоит:

скупать все суппозитории от запора в аптеке и применять их, пока не будет стула;

применять куски мыла, клизмы с маслом и другие подручные средства;

пить масло, магнезию и тому подобное. Во-первых — можно навредить себе, во-вторых — потом наладить работу ЖКТ будет сложно;

принимать самостоятельно слабительные препараты (Бисакодил, препараты сенны);

голодать.

Белинская напомнила, что эффект от слабительных на основе макрогола может быть через 24-48 часов, и если сразу нет стула паниковать не нужно.

Источник: Евгения Белинская